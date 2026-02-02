又是台美關稅干擾 元月新車領牌數低於預期

2026年1月台灣新車領牌數出爐，受到美國進口車關稅政策未明，消費者觀望情緒升溫，使得汽車銷售動能略受影響，最終，1月全台新車領牌數為3萬5073輛，低於預期。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕2026年1月台灣新車領牌數出爐，受到美國進口車關稅政策未明，消費者觀望情緒升溫，使得汽車銷售動能略受影響，最終，1月全台新車領牌數為3萬5073輛，低於預期。

進口車受美製進口車關稅議題持續影響市場買氣，消費者普遍抱持觀望心態，導致購車決策遞延，1月進口車領牌數達1萬4561輛，年減12.2%，市佔率縮水至41.5%，其中豪華車領牌數僅7234輛，年減26.1%。

和泰（2207）汽車代理的TOYOTA+Lexus 領牌數1萬4787輛，年減9.6%，市佔率42.2%，創歷年同期次高。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG三品牌領牌數4507輛，較去年同期大增34.5%，市佔率12.9%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI雙品牌領牌數達1156輛，年減2.8%、市佔率3.3%。

車商表示，2月因農曆年假及228連假導致工作天數減少影響，總市場預估領牌數會縮水至2萬6000輛，年減6%。

