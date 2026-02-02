台積電上榜！這3檔「買了就別賣」10年後仍完勝 外媒全說了

分析師點名2026年值得買進且長期持有的3檔人工智慧股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）將對股市產生長遠而深刻的影響。投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury指出，現在就鎖定AI概念股、打算「買了就放、長期持有」，其實是個相當明智的策略。市場上當然會有一些公司起起落落，但他認為以下這3檔具備真正的長期競爭力，未來10年仍將是不可忽視的力量，都是強力買進標的。

1.Alphabet（Google母公司）

Alphabet近來重新成為AI領域的頂級選擇。起初，它的AI技術一度被多家新創公司超越，但如今，Alphabet的生成式AI模型Gemini已躋身市場上最頂尖之列。Alphabet擁有一項其他公司無法複製的關鍵優勢，就是個人資料生態系。在用戶同意的前提下，Gemini可以串聯照片、YouTube搜尋紀錄、電子郵件及其他應用程式，打造高度個人化的使用體驗。這種整合潛力，是任何其他生成式AI平台都難以比擬的，也讓Alphabet在競爭中占據明顯上風。

此外，Alphabet所擁有的資源規模，是多數競爭對手難以想像的。雖然在AI軍備競賽中，「資源無限」並非一切，但這確實能讓 Alphabet在更長時間內承受虧損，以拖垮較小的競爭者。等到市場地位穩固後，再透過訂閱或定價方案回收AI營運成本。整體來看，Alphabet正站在充分變現AI的絕佳位置，未來10年成為最終贏家，一點也不令人意外。

2.微軟（Microsoft）

微軟在AI領域採取的策略，與Alphabet明顯不同。它並未選擇單獨開發大型語言模型，而是透過投資與合作布局整個生態系。微軟持有ChatGPT開發商OpenAI的重要股份，但這並非唯一選項。在其雲端平台Azure上，用戶不僅能使用ChatGPT，還能接觸到Grok、Llama等多種AI模型。Azure能夠在雲端市場中跑贏同業，關鍵就在於微軟對AI模型保持「中立立場」，讓企業自由選擇最適合自己的工具。

正因如此，微軟成為AI領域中一個極具吸引力的「中性投資標的」。隨著AI應用持續普及，這種策略將有助於微軟穩健成長、水漲船高。

3.台積電（TSMC）

台積電可說是當今大多數AI技術的關鍵基石。你常聽到的AI運算巨頭，如輝達，其實並不自行生產晶片，而是專注於設計；真正負責製造的，正是台積電。未來不一定仍由輝達的GPU稱霸，其他產品，例如博通（Broadcom）設計的客製化AI晶片，也可能後來居上。但無論誰勝出，台積電的晶片製造都將是不可或缺的一環，這也是它成為長期持有標的的關鍵原因。

有人擔心，等到AI運算基礎建設完成後，台積電的成長動能將告一段落。但分析師並不認同這個看法。AI用GPU的壽命其實相當短，一般估計約為1至3年，意味著市場將出現近乎「半年一次」的汰換與更新循環。即便大型AI業者不再大規模新建資料中心，晶片需求仍將維持在高檔。

此外，像Alphabet與微軟這類科技巨頭，目前仍處於資料中心建設的早期階段。資料中心從宣布到正式啟用，往往需要數年時間，因此你在2025年聽到的許多計畫，實際上可能要到2027年才會真正上線。這也意味著，台積電的AI成長周期仍在起跑階段，使其成為一檔非常適合「現在買進、長期持有」的優質股票。

