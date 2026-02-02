股匯雙殺！新台幣爆量、重貶近2角，暫收31.658元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美股上周收黑連動台股今日開低走低，殺聲隆隆，大盤指數一度重挫逾600點；新台幣兌美元匯率也同步走弱，並接連貶破31.5元與31.6元兩道關卡，中午暫收31.658元，重貶1.9角。台北外匯經紀公司成交量衝上12.7億美元，創下今年以來上午盤最大量。

美國總統川普上週宣布由前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）接任主席鮑爾（Jerome Powell），市場對聯準會獨立性的疑慮暫時緩解，帶動美元大幅反彈，金融市場出現巨大震盪。

主要亞幣也全面回落，其中，日圓兌美元回落至155附近，韓元早盤貶幅逾0.6%；近期走勢偏強的人民幣也回檔至6.96兌1美元。

新台幣今早率先反映美元走強，以31.52元、貶值5.2分開出，隨著台股開低走低、跌點擴大，匯價一路下探至31.658元，逼近前波低點31.706元。午後貶勢能否止穩，或進一步測試31.7元關卡，市場將緊盯外資動向與央行態度。

