傳甲骨文融資遇難關 恐大裁3萬人、出售資產

〔財經頻道／綜合報導〕為了撐起AI資料中心的龐大擴張計畫，甲骨文（Oracle）正面臨前所未有的資金壓力。外媒報導，投資銀行TD Cowen指出，由於美國銀行停止為甲骨文公司的人工智慧資料中心擴張提供融資，該公司正考慮裁員2萬-3萬人，並考慮出售旗下醫療軟體事業Cerner，以騰出現金來緩解財務吃緊的局面。

TD Cowen的研究報告中估算，若啟動如此規模的裁員，甲骨文可釋放約80億到100億美元（約新台幣2533.6億元-3167.6億元）的現金流。此外，公司也正評估出售2022年以283億美元（約新台幣8962.8億元）收購的Cerner。

TD Cowen估算，甲骨文為了支撐既定的基礎建設承諾，最終所需資本支出高達1560億美元（約新台幣5兆元）。面對這樣的數字，美國銀行態度明顯轉冷，直接推升了甲骨文的融資成本。報告直言，隨著多家美國銀行對甲骨文AI資料中心相關貸款轉趨保守，無論是股權投資人還是債權人，都已開始質疑甲骨文是否具備足夠能力，為這場規模空前的基礎建設擴張買單。

對此，Greyhound Research首席分析師戈吉亞（Sanchit Vir Gogia）認為，銀行業態度的分歧是一個重要的警示訊號。他直言，美國和亞洲銀行業態度的差異並非無關緊要，這是Oracle超大規模擴張計畫遭遇財務摩擦的第一個嚴重跡象。而3000億美元的OpenAI項目看似令人印象深刻，但仔細分析會發現，這是建立在積壓訂單的基礎上的，既沒有收入保障，且需要巨額資本支出。

據報導，自去年9月以來，貸方對甲骨文資料中心專案要求的利差幾乎翻倍，借款成本已逼近非投資等級企業的水準，導致多筆原本在談判中的資料中心租賃案因融資不到位而卡關。沒有資金，民間資料中心業者就無法動工，也讓甲骨文無法取得客戶預期中的算力產能，形成擴張瓶頸。

事實上，甲骨文已大量舉債，僅在短短2個月內就募得約580億美元（約新台幣1.8兆元），但這筆金額距離整體需求仍有巨大落差，而美國銀行也愈來愈不願再加碼。在資金壓力下，甲骨文正多管齊下尋找解方。

據報導，甲骨文已開始要求新客戶支付40%的預付款，等於讓客戶提前為資料中心建設買單。同時，甲骨文也評估推動「自帶晶片」（BYOC）模式，由客戶自行提供硬體，將資本支出移出甲骨文資產負債表。

TD Cowen認為，BYOC搭配裁員，可能是最現實的路徑，也是甲骨文近年來最大規模的裁員。但兩者都伴隨風險，前者恐需重新談判既有合約，後者則可能削弱執行龐大基礎建設計畫的能力。

