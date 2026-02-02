台股盤中》華邦電跌停記憶體大暴走 指數跌近660點陷31400點保衛戰

華邦電跌停記憶體大暴走，指數跌近660點陷31400點保衛戰。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席，加上微軟等財報展望不佳，美股上週五全面收黑，費半重挫3.87%，而積電ADR走弱2.65%，受此衝擊，台股週一在台積電開盤下跌20元，指數開盤跌55.29點，以32008.46點開出，在南亞科摜殺跌停，華邦電、力積電也跌逾9%下，記憶體集團大暴跌、面板、ABF載板、AI等熱門電子股全面下跌，加上金融與傳產也全面走跌下，在上市櫃逾1500家下跌，指數開低走低，跌近660點，指數回測31404點，失守5日與10日線，朝月線31382點靠攏。

道瓊工業指數跌179.09點，或-0.36%，收在48892.47點。

那斯達克指數跌223.31點，或-0.94%，收在23461.82點。

標普500指數跌29.98點，或-0.43%，收在6939.03點。

費城半導體指跌321.92點，或-3.87%，收7998.47點。

