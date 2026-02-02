別當盤子！好市多7款冷藏快速料理 被點名：不值得浪費錢

好市多7款冷藏快速料理，被點名不值得浪費錢。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）在許多購物者心中有著特殊的地位，許多人認為其豐富的快速料理餐點是其亮點之一，不過，外媒點名，捲餅、培根切達漢堡等7款冷藏快速料理，已被過度宣傳，價格太貴，跟本不值得你浪費錢購買。

《Cheapism》以下7款Costco快速料理餐點，被點名太貴，不值得買。

1、捲餅

Costco提供幾種不同的捲餅，但除非你打算馬上吃掉，否則我們不建議購買。這些捲餅在冰箱裡保存效果不太好，每次都會變得濕軟。

2、培根切達漢堡

Reddit上一看到 這個，就立刻炸開了鍋。首先，重新加熱的漢堡味道本來就不怎麼樣。其次，洋蔥、生菜和番茄就這樣堆在一起，互相串味，汁水都混在一起，這整個東西看起來簡直令人作嘔。

3、起司通心麵

Costco的超司通心麵簡直是乳製品的衝擊，它以濃鬱的阿爾弗雷多醬為底，但吃下去之後，大量的碎奶酪和扭曲的通心粉會沉入胃底，發出令人難受的悶響，這東西太油膩了。

4、凱薩沙拉

有很多方法可以做出比這套食材包更便宜的凱薩沙拉。即使您不想離開 Costco 去買食材，蔬果區的袋裝 Earthbound Farm 凱撒沙拉也更便宜，而且是許多顧客的必備品。

5、雞肉阿爾弗雷多

如果你時間緊迫或不想做飯，有很多快速簡便的方法可以做出雞肉阿爾弗雷多義麵。首先，這道義麵並不是最複雜的自製菜餚，但如果你執意要偷工減料，你可以撕一些好市多的烤雞，煮一些義麵，再買1罐阿爾弗雷多醬，它比重新加熱預製餐要好，而且肯定更便宜。

6、肉丸配義大利通心麵

根據一些Reddit用戶反映，這款肉丸套裝裡的肉丸太大、太乾、價格也太貴，根本不值得購買。還不如直接點Olive Garden的外​​賣。

7、米蘭鮭魚佐羅勒香蒜醬

很多人都買這款鮭魚，但我們坦白承認：這不就是加了奶油和一點香蒜醬的鮭魚嗎？

這個套裝毫無價值。它並沒有像其他餐點套裝那樣為你提供任何便利。別上當受騙。

