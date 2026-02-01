Costco五款乾果排名！芒果、櫻桃等最搶手

如果你是乾果愛好者，好市多（Costco）絕對是物美價廉、種類繁多的好去處。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕大多數人會選擇去商店買一包葡萄乾，從零食到烘焙，乾果的用途數不勝數，而且美味可口。如果你是乾果愛好者，好市多（Costco）絕對是物美價廉、種類繁多的好去處。

Mashed報導，柯克蘭（Kirkland）品牌的乾果有五種口味。記者在推薦前，每一種都親自品嚐過，並依序排名這些甜美的乾果，推薦值得放進購物車。

1. 芒果乾

Kirkland芒果乾的包裝重量為2.18磅，略小一些，但價格僅9.99美元。每42克含有140卡路里（與有機芒果乾相同）和27克糖（比有機芒果乾多3克），其中8克是添加糖。因此，雖然這款甜味芒果乾是加糖的，但每份添加的糖量並不算高。

2. 整顆乾酸味蒙特莫朗西櫻桃

包裝方式與藍莓類似，Kirkland 的整顆蒙特莫倫西酸櫻桃乾售價9.99美元，每袋1磅4盎司（約450克）。每40克含有132卡路里和26克糖，其中7克為添加糖。蒙特莫倫西櫻桃是眾多櫻桃品種中最酸的品種之一，因此添加糖確實有助於平衡其酸味。如果您不喜歡酸味，那麼您可能不會喜歡這些櫻桃；但如果您對酸味感興趣，那麼這款櫻桃絕對是您的理想之選。

3. 陽光甜牌乾李子

雖然Sunsweet是自有品牌，但這些李子乾卻同時貼有Kirkland和Sunsweet的標籤，因此也出現在這份榜單上。一袋3.5磅（約1.6公斤）的李子乾售價9.99美元，每40克含有100卡路里和14克天然糖分。從性價比來看，這些李子乾幾乎無可匹敵，而且令人欣慰的是，它們的品質也相當出色。

4. 有機芒果乾

一袋2.5磅裝的Kirkland有機芒果乾售價18.99美元，是Costco出售的最貴的乾果。雖然以每磅計算，它仍然比藍莓更划算。 40克（約三分之一杯）的芒果乾含有140卡路里和24克天然糖分。

5. 有機藍莓乾

一磅4盎司的柯克蘭有機藍莓乾售價10.99美元，是價格第二高的乾果，但價格差距並不大。大多數其他品牌的藍莓幹只比它便宜1美元，而最貴的藍莓乾價格幾乎是它的兩倍。

