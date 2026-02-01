與台灣斷交後就被中國坑騙達3年 宏都拉斯貿易慘況數據曝

2024年，宏國與中國不對稱貿易趨勢進一步加劇。出口額僅略高於3700萬美元，而進口額則接近25.6億美元。中國鞏固其作為宏都拉斯主要供應國之一的地位，但並未成為其產品的重要出口目的地。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯與中國建交近3年後，具體的經濟成果仍有限。對外貿易數據顯示，宏國存在嚴重的貿易失衡、出口下降和貿易逆差不斷擴大的問題。宏都拉斯駐中國大使薩爾瓦多·蒙卡達（Salvador Moncada）發表告別信，為前政府希奧瑪拉·卡斯楚斷絕與台灣關係、轉而與北京結盟的決定辯護，但此舉再次引發宏國內部的辯論。

中美洲360的中央社新聞報導，蒙卡達在文件中表示，與中國和解是一項戰略性國家決定，它為宏都拉斯開闢了商業、文化和合作機會。然而，官方貿易與合作數據卻與上述諸多說法相違背。自中宏兩國外交聲明發布以來，數百萬美元的援助、進入大型市場以及可持續利益的承諾並未反映在宏都拉斯的貿易平衡中。

自2023年以來，宏都拉斯與中國之間的貿易呈現出明顯的不對稱性。當年，宏都拉斯對中國的出口總額約為1860萬美元，而從中國的進口額則超過23億美元。

2024年，宏國與中國不對稱貿易趨勢進一步加劇。出口額僅略高於3700萬美元，而進口額則接近25.6億美元。中國鞏固其作為宏都拉斯主要供應國之一的地位，但並未成為其產品的重要出口目的地。

宏都拉斯出口到中國的商品仍主要集中在原料和低附加價值產品上，例如咖啡、銅和一些化學產品。這些商品在雙邊貿易中所佔份額仍然很小。

受與中國結盟這項決定（許多批評人士認為這是出於意識形態原因）打擊最嚴重的行業之一是蝦類產業。這場危機始於2023年與台灣斷交後，導致其失去了主要出口市場以及允許其以高價免稅銷售的自由貿易協定。徵收20%的關稅大幅減少了出口，而由於價格低廉和採購量小，中國未能填補這一市場空缺。

因此，蝦業遭受了嚴重的經濟損失，企業倒閉，數千人失業，估計高達1萬4000人，該行業正面臨歷史上最嚴重的危機之一，在轉向中國的貿易策略失敗後，正努力重新獲得台灣市場准入。

這種關係直接導致宏都拉斯貿易逆差超過25億美元，是其與單一貿易夥伴之間最高的貿易逆差之一。中央銀行的統計數據證實，受進口持續成長的影響，2023年至2025年間，宏都拉斯對中國貿易逆差進一步擴大。

與中國建交意味著斷絕與台灣的外交關係，而宏都拉斯先前與台灣簽署了自由貿易協定。

2023年以前，宏都拉斯對台灣的年出口額超過1.2億美元，主要出口產品包括蝦子和咖啡等。

迄今為止，中國市場尚未彌補這一損失。儘管新的外交關係令人期待，但出口量仍遠低於宏都拉斯與台灣建立關係。

根據現有數據，宏都拉斯與中國的關係為宏都拉斯經濟帶來的貿易成本遠大於實際利益。巨額貿易逆差、宏都拉斯產品在中國市場佔有率低以及先前協議的失效，都使薩爾瓦多·蒙卡達大使信中所表達的樂觀態度受到質疑。

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉在競選期間承諾恢復與台灣的關係。台灣是宏都拉斯長期以來可靠的合作夥伴。此舉意味著斷絕與中國的關係。宏都拉斯商界領袖對此決定表示歡迎，但這項決定尚未正式宣布。

