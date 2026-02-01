研華加速推動AI應用落地 今年將迎來明顯成長

張家豪看好今年研華AI相關應用將明顯放量，整體成長動能有望較去年顯著提升。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）持續加速布局AI應用，隨著市場需求自雲端逐步轉向邊緣端與企業本地端，今年的AI落地商機將明顯放大。研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，AI已成為邊緣運算設備的標準配備，帶動醫療、自動化與機器人等應用快速成長，預期公司今年相關營運動能將較去年顯著提升。

張家豪表示，受資料隱私與即時運算需求影響，企業對於將資料完全上傳雲端仍然存在安全性疑慮，促使混合雲與邊緣AI逐漸成為備受青睞的主流架構。在此趨勢之下，AI運算正逐步從雲端移往邊緣設備與企業本地端，邊緣AI（Edge AI）與應用已形成不可逆的發展方向，研華對此已先超前部署、重點投入。

工業電腦大廠研華持續加速布局人工智慧應用，隨著市場需求自雲端逐步轉向邊緣端與企業本地端，今年的AI落地商機將明顯放大。（資料照）

在硬體層面，張家豪觀察，主流高階圖形處理器（GPU）方案雖然具備強大算力，但價格昂貴，功耗也較高，企業導入規模相對受限，市場因此尋求更具成本效益、低功耗與高整合度的AI解決方案。隨著AI晶片整合度提升，邊緣設備具備的AI運算能力，符合許多企業營運的基本需求，有助於推動AI應用真正落地至各個產業場域。

應用端方面，張家豪認為，醫療與工業自動化仍是公司落地速度最快的兩大AI領域，既有工業電腦客戶升級AI功能的需求持續升溫，成為業績成長的重要基礎。此外，機器人應用也逐步成為新一波動能，涵蓋自主移動機器人（AMR）、醫療機器人以及各類關鍵型任務場景產品。由於機器人市場高度分眾、需求差異大，研華採取應用導向策略，針對不同場域提供客製化解決方案。

在整體架構上，研華已建構從邊緣嵌入（Edge Embedded）、邊緣AI到企業本地端的AI伺服器、一共三個層面的硬體布局，同時結合自家軟體平台，強化軟硬體整合能力。透過完整架構與軟體整合，有助於協助客戶縮短導入時程，加速AI在產業端落地。

談及產業生態系的合作布局，張家豪表示，研華與輝達（NVIDIA）合作的時間已經超過20年，近年合作重心也隨AI應用演進，逐步從雲端延伸至邊緣與實體世界的Physical AI，並聚焦機器人、醫療及企業本地端伺服器等應用場域。展望後市，張看好研華今年AI應用將明顯放量，特別是在機器人與本地端AI落地進度加速之下，整體成長動能有望較去年顯著提升。

