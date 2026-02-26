LTN經濟通》全球政經高峰會 所有矛盾先在此喬好

加拿大總理卡尼在WEF公開抨擊美國霸權作風的演說，並喊話加拿大「堅定支持」格陵蘭與丹麥，在全球迅速發酵。（資料照，路透）

格陵蘭問題 成今年WEF焦點

〔財經頻道／綜合報導〕今年1月在瑞士達沃斯登場的2026年世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF），罕見瀰漫高度政治張力。在美國總統川普（Donald Trump）揚言要取得丹麥自治領地格陵蘭控制權後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在論壇上公開抨擊美國霸權作風，並明確表態加拿大將「堅定支持」格陵蘭與丹麥。相關言論迅速在全球社群平台發酵，使達沃斯再度成為國際權力角力的聚焦舞台。

《BBC》指出，卡尼在演說中直言，當前國際秩序正經歷的是「斷裂，而非轉型」。他認為，過去由少數強權主導的體系已難以為繼，中等強權國家若無法加強合作，終將在大國博弈中被邊緣化。他強調：「如果我們不在談判桌上，就會成為別人的盤中餐。」儘管未直接點名川普，但指向性相當明確。

美國方面隨即回應。《美聯社》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）警告卡尼，公開反對美國貿易政策，恐在即將展開的《美墨加協定》（USMCA）正式審查前，對加拿大不利。此舉顯示，政治立場與貿易談判正迅速交織，達沃斯的言論戰已外溢至實際政策層面。

美國總統川普1月21日在WEF發表演說。（資料照，法新社）

地緣政治對峙氛圍 籠罩今年年會

川普本人也善用WEF這個國際舞台，持續將焦點導向格陵蘭議題，試圖塑造美歐領袖正面交鋒的態勢，並對丹麥與歐盟高層施加壓力，推動所謂美國與北約之間的「未來協議框架」。論壇期間，美方與加拿大及多名歐洲領袖唇槍舌劍，火藥味濃厚，使原本以經濟對話著稱的達沃斯，瀰漫地緣政治對峙氛圍。

每年1月，人口不到1萬人的達沃斯，總會短暫成為全球權力密度最高的地方。各國元首、央行總裁、跨國企業執行長與科技巨頭齊聚一堂，討論戰爭、通膨、能源、科技與氣候風險。表面上，WEF沒有投票權、沒有法律效力，卻長年被視為全球秩序的風向球。

WEF創辦人史瓦布（Klaus Schwab）自1971年創立論壇以來，始終試圖打造一個「先形成語言、再形成政策」的空間。許多重大議題，往往不是在正式國際組織中率先定調，而是先在達沃斯被反覆討論、政治化，最終進入各國政策體系。氣候變遷、ESG、供應鏈安全與人工智慧治理，皆遵循此一路徑。

今年1月在瑞士達沃斯舉辦的2026世界經濟論壇氣氛相當火熱，引發全球關注。（資料照，路透）



WEF成立宗旨「先形成語言、再形成政策」

回顧歷史，WEF曾在冷戰結束後，成為新自由主義全球化的重要思想交流平台，也在2008年金融危機後，促成對金融監管與系統性風險的共識。近年來，隨著地緣政治升溫，WEF的角色逐漸從「經濟論壇」轉向「秩序辯論場」，讓各國在非正式環境中試探彼此底線。

然而，WEF的影響力也伴隨爭議。批評者認為，達沃斯高度菁英化，政策敘事往往有利於跨國企業與金融資本，基層民眾的聲音難以進入核心討論。近期史瓦布因內部調查請辭董事會主席，更讓論壇的治理正當性受到檢視。

即便如此，多數觀察者仍認為，在多邊機制運作受阻、國際秩序碎片化的當下，WEF填補了一個現實空缺。它或許無法提供解方，卻真實反映了21世紀權力的運作方式——不僅靠軍力與條約，更透過敘事、網路與共識建構。在格陵蘭爭議與中等強權集體焦慮浮現之際，達沃斯的重要性，恐怕只會持續上升。

2025年，一封匿名信件指，創辦人史瓦布公私不分且缺乏適當監管，這些行為包括未經授權的個人開支、對女性員工的霸凌以及傳送不當電子郵件。（資料照，路透）

