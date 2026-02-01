黃仁勳：輝達將對OpenAI投下史上最大「巨額」投資

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，計劃對OpenAI 進行「巨額」投資，稱這可能是輝達有史以來最大的投資。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週六（1月31）日表示，計劃對OpenAI 進行「巨額」投資，稱這可能是輝達有史以來最大的投資。

綜合媒體報導，輝達去年9月曾宣布，計劃對OpenAI投資高達1000億美元（約新台幣3.15兆元），這筆交易將為OpenAI提供購買先進晶片所需的資金與管道，這些晶片對OpenAI在日益激烈的市場競爭中保持領先地位至關重要。

但近日《華爾街日報》報導，因輝達內部有人對此交易表示懷疑，使得計劃一度陷入停滯。報導指出，黃仁勳私下向業界人士強調，最初的1000億美元協議為非約束性，尚未最終確定。

報導還指出，黃仁勳私下曾批評OpenAI的商業運作缺乏紀律，並對其面臨來自Google及 Anthropic等同業的競爭表示擔憂。

對此，黃仁勳週六在台北受訪時否認對OpenAI不滿，稱相關報導是「胡說」。他表示，輝達將對OpenAI進行巨額投資，並稱：「我相信 OpenAI，他們是當前時代最具影響力和重大意義的公司之一，我也非常喜歡與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）合作。」

黃仁勳補充說，阿特曼正在完成這輪投資，輝達絕對會參與，並將投入大量資金，可能是公司有史以來最大的投資。

當被問及是否會超過1000億美元時，黃仁勳表示不會那麼多，稱由阿特曼決定籌資金額。

