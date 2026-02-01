幣市暴跌 麻吉大哥慘遭清算241次 帳戶剩65.7萬元

因市場下跌，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成已遭強制清算多達241次，帳戶餘額僅剩2萬815美元（約新台幣65萬7712元）。（翻攝自黃立成臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕近來加密貨幣市場受到宏觀經濟不確定性、資金流向變化，以及市場情緒快速反轉等多重因素影響，價格走勢劇烈震盪。根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，因市場下跌，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成已遭強制清算多達241次，帳戶餘額僅剩2萬815美元（約新台幣65萬7712元）。

綜合媒體報導，1月31日晚間10點多開始加密幣市場開始暴跌，2月1日凌晨時間，比特幣跌破關鍵的8萬美元（約新台幣252.78萬元）門檻，最低觸及7萬7032.98元（約新台幣243萬4088元），以太幣也同步下挫，盤中一度跌破2400美元（約新台幣7萬5835元），最低觸及2308.01美元（約新台幣7萬2928元）。

請繼續往下閱讀...

根據鏈上分析團隊Lookonchain最新發文指出，由於市場暴跌，黃立成的加密帳戶在短短6小時內已被強制平倉數10次！累計起來，黃立成已被強制平倉多達241次。截至31日10點53分，黃立成的帳戶餘額僅剩2萬815美元。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示，「有多富有麻吉大哥，這傢伙每天都損失2億美元什麼的。」、「他能行。關鍵在於堅持。」、「麻吉大哥還剩下2萬美元呢」、「看到餘額縮水這麼多，這交易也太慘了吧。」、「放棄吧，麻吉大哥」、「清算之王」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法