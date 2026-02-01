關鍵不是景氣！彰化高鐵產專區土地1坪14萬沒人要

彰化高鐵站在田中鎮站區路二段99號，2015年底通車至今，目前乘客量仍吊車尾。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣田中高鐵特定區抵費地標售底價創下10年新高，但近3年產專區土地卻明顯「賣不動」，前年（2024）僅標脫2筆，去年（2025）全數流標，今年首標再度落空。不動產專家直言，關鍵不在景氣，而是開發速度落後、使用條件過於嚴謹，影響購地意願。

彰化縣政府過去10年來標售高鐵特定區抵費地土地，目前包含住宅區與產專區標售底價都已來到新高，近3年來產專區土地出現「不好賣」、「賣不不動」現象。（記者張聰秋攝）

彰化高鐵站2015年12月1日與苗栗、雲林站同步通車，通車前約2011年左右，縣府陸續標售區段徵收後的抵費地，標脫率很低，交易冷清，2017年調降底價並加強行銷，吸引彰基購地，政府也興建田中氣象站，市場逐漸回溫。2020年後土地轉為搶手，住宅區從每坪8萬多元、產專區約10萬元上揚，如今住宅區底價12.6萬元起，產專區更攀至14.2萬元新高。

不過，前年標售5筆第二產專區土地僅賣出2筆，去年10多筆包含樂齡健康產業園區與第二產專區土地全數流標，上週五（30日）二度標售樂齡產業園區土地仍未脫標。

台灣房屋彰化大埔特許加盟店店長邱垂杜指出，彰化市、和美鎮工業地每坪喊到2、30萬元，員林市也要20多萬元，相較之下田中高鐵產專區不算貴，但對在地而言已是歷史高點。他說，彰化以中小企業傳產為主，去年受美國對等關稅不明朗影響，業者普遍暫緩購地擴廠，今年雖完成談判，但在土地價格高檔、國際訂單減少下，態度仍偏保守。

邱垂杜觀察，雲林高鐵特區推案速度明顯快於彰化，「雲林開發建商中，3家就有2家來自彰化」，彰化產專區大片空地，恐與容積率及獎勵容積限制過嚴有關，建議縣府提高彈性。

對此，彰化縣政府建設處長陳昌茂表示，都市計畫已於2024年通盤檢討實施，產專區建蔽率由50％提高至70％、容積率由150％提升至210％，與其他縣市高鐵站差距不大。近3年已無開發強度不足問題，土地交易放緩仍回歸市場機制，各縣市產業定位不同，不能一概而論。

