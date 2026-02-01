隔5年再負成長！中國去年財政收入跌1.7％ GDP成長5％啟人疑竇

中國財政部日前公布最新統計數據顯示，2025年全年財政收入年減1.7%，為時隔5年後再度出現負成長，主要受到經濟成長放緩、房地產市場低迷等影響。（示意圖，法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在中國1978年進行改革開放以來的40幾年，財政收入負成長實屬罕見。不過，中國財政部日前公布最新統計數據顯示，2025年全年財政收入年減1.7%，為時隔5年後再度出現負成長，主要受到經濟成長放緩、房地產市場低迷等影響。

中媒《第一財經》報導，中國財政部的數據顯示，中國2025年財政收入（全國一般公共預算收入）為人民幣21.6兆元人民幣（下同，新台幣97.8兆元），較2024年下滑1.7%。中國財政收入前一次負成長是在2020年，年減3.9%，當時是因為COVID-19疫情衝擊所導致。

中國財政收入負成長與經濟成長放緩、房地產市場持續低迷、地方政府土地出售收入劇減、物價不振等多重原因有關。全國一般公共預算收入由稅收收入、非稅收入組成，2025年稅收收入年增0.8%，非稅收入年減11.3%。

中國2025年房地產相關稅收繼續呈現下滑。根據中國財政部數據，2025年房地產相關稅收（包括土地增值稅、契稅、房產稅、城鎮土地使用稅、耕地占用稅等主要項目）年跌約4.4%。

根據中國國家統計局先前公布的數據，2025年中國房地產市場持續萎縮，在銷售額、銷售面積和投資等3大房市指標方面也全面崩潰。數據顯示，2025年中國全國新屋銷售額約8.4兆元人民幣（新台幣38兆元），年減12.6%，較2021年的18.2兆元（新台幣82.4兆元）直接腰斬。此外，2025年中國全國新屋銷售面積8.81億平方公尺，年減8.7%，為連續第二年銷售面積沒有破10億平方公尺；房地產開發投資年減17.2%，其中住宅投資年減16.3%。

政府性基金收入也是中國政府收入重要來源，主要仰賴出售土地收入，房地產市場低迷拖累土地出售的數量和價格。中國財政部數據顯示，2025年國有土地使用權出售收入年減14.7%，土地出讓收入自2022年以來，連續第4年下滑。

中國國家統計局先前指出，經初步核算，2025年全年GDP（國內生產總值）達140兆1879億元（新台幣634.6兆元），較2024年成長5%，但外界普遍質疑中國的GDP數據造假。

