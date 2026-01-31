AI引爆記憶體需求 「這家公司」股價1年飆漲逾1500％

SanDisk一年來股價漲逾1500%。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕科技媒體《Tomshardware》31日報導，在人工智慧（AI）資料中心與企業客戶的強勁需求下，快閃記憶體儲存設備製造商晟碟公司（Sandisk）股價1年來飆漲1500%。

報導說，SanDisk 30日股價收盤576.25美元，較去年同期每股36美元相較，上漲逾1500%。該漲幅主要是由創紀錄的獲利驅動，1年來該公司利潤激增7.7倍至8.03億美元。SanDisk在29日的財報中也說，將延長與日本快閃記憶體與固態硬碟（SSD）製造商鎧俠（Kioxia）的合資協議，這兩家公司準備2026年推出其新一代3D NAND快閃記憶體。

請繼續往下閱讀...

SanDisk驚人的獲利成長，主要是由AI的持續發展所帶動，來自AI資料中心、超大規模資料中心與半客製化客戶的營收成長達76%，除此之外，來自工業與汽車客戶的營收成長達63%，而來自消費者市場的營收成長也高達52%。

記憶體價格全球飆漲成為熱門話題，隨著AI科技公司大舉注資於基礎設施，並囊括全球記憶體的供應與儲存資源，NAND快閃記憶體的價格預料也將漲翻天。事實上，全球記憶體與儲存領導品牌金士頓（Kingston）一名代表去年底警告，如果必須升級記憶體與SSD，不要等待，因為「價格將持續走高」。

SanDisk就是很好的例子，該公司預計今年上半年將其3D NAND企業級SSD漲價1倍，目前不清楚此舉是否也將影響用於消費性產品的3D NAND快閃記憶體，製造相關記憶體的晶圓廠通常也生產企業級晶片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法