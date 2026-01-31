性別界線淡化成新商機？高端香氛「長銷策略」回應市場

在香氛市場朝向無性別定位、強調長銷型產品結構轉變下，Le Labo新作「VIOLETTE 30紫羅蘭30」，以去標籤化的花香調擴大客層；品牌並推出春節限定的客製標籤服務。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近年高端香氛市場出現一項明顯趨勢：性別界線正在淡出產品核心敘事。相較過去以「男性木質、女性花香」作為銷售分野，如今越來越多品牌轉向以氣味性格、情緒狀態與個人認同為產品定位基礎，這項變化也同步轉化為一種更具效率的商業策略。

外媒指出，這股趨勢不只是美學轉向，也牽動定價策略、消費族群結構與品牌長期營收模型。模糊性別界線意味著擴大可服務市場，單一香氛不再被限制於特定性別族群，可同時涵蓋不同年齡、性別認同與生活風格的消費者，有助於拉長產品生命週期，提升長期銷售動能。

來自紐約的小眾香氛品牌Le Labo，正是其中代表性案例。品牌創立於2006年，以反骨姿態與拒絕主流行銷切入市場，在高端香氛領域率先提出「慢香水（Slow Perfumery）」概念，強調氣味深度與個人化體驗。2014年，Le Labo被雅詩蘭黛集團收購後，仍維持其鮮明風格，並憑藉個性化標籤與城市限定系列，在全球香氛市場建立高辨識度，並重新定義香氛在消費者生命週期中的角色。

在香氛市場加速朝向無性別定位、長銷型結構轉變下，Le Labo於2026年推出經典系列新作「VIOLETTE 30紫羅蘭30」（15ml/3,320元、50ml/7,600元、100ml/1萬900元。此款香氛以珍稀白紫羅蘭為核心，揉合清新白茶、雪松與癒創木的溫潤，構築出清綠花香與木質氣息交織的層次結構，平衡的香氣輪廓，正呼應近香氛市場對「模糊性別界線」與「低甜度花香」的趨勢偏好。

配合新品推出，Le Labo於2月1日至2月28日限時提供「新春印篆服務」。活動期間，凡於指定店鋪選購可客製標籤的產品，店內夥伴將於親手蓋印象徵春意的「春」字印章，為香氛作品注入新年的吉祥寓意。

