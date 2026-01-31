國會擋關稅惹火川普 韓赴美解釋空手而歸急喊1句

川普日前宣布，把南韓多項產品的關稅提高至25％。南韓官員赴美解釋，並未達成結論。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓國會遲遲未通過和美國達成的貿易協議，川普宣布將南韓的關稅從15％上調至25％，南韓產業通商部長官金正官緊急赴美，會見美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），他坦言，雙方並未達成任何結論，並強調已向美方解釋南韓政府絕對沒有不實施或拖延（對美投資）的意圖。

綜合韓媒報導，金正官為了關稅被提供問題，緊急訪美，會見美國商務部長盧特尼克，討論近期南韓關稅被上調等貿易問題。

請繼續往下閱讀...

金正官強調，已充分向美方解釋，韓國政府絕對沒有不實施或拖延（對美投資）的意圖，「我相信任何不必要的誤會都已經消除」。

金正官從華盛頓返韓後，31日在仁川國際機場到達大廳會見媒體時表示，《對美投資特別法》已於去年11月提交國會，因12月的預算案和1月的部長候選人確認聽證會，國會沒有時間討論該法案。他表示，計劃與美方舉行一次視訊會議。

他強調，雖然國會必須盡快通過《對美投資特別法》，但我們計劃在此之前就探討美韓合作項目。」他還補充，預計外匯管理部門之間將就未來的投資進行磋商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法