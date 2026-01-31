太威！這家馬桶品牌靠1技術竟打進AI供應鏈 背後原因曝光了

日本衛浴大廠TOTO打進AI供應鏈。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多台灣人熟知的日本知名衛浴大廠TOTO，竟然是半導體供應鏈的廠商。TOTO靠著記憶體的關鍵零組件-高純度精密陶瓷靜電吸盤（Electrostatic Chuck, ESC），搭上AI浪潮，也推升股價在近半年股價大漲25%。

半導體市場分析與諮詢公司《SemiAnalysis》30日在社群平台PO文稱，全球頂尖馬桶製造商 TOTO 也從記憶體產業受益，因為TOTO是ESC的領先供應商，ESC 用於在關鍵晶圓階段如蝕刻與沉積時固定晶圓。

《SemiAnalysis》指出，TOTO 利用數十年累積的高階陶瓷專業技術，研發出性能卓越的ESC。這些吸盤能維持嚴密的熱均勻性、極大程度減少微粒產生，並能抵禦嚴苛的電漿與製程氣體，在數千次的製程循環中依然保持超高平坦度。

文章指出，即使是吸盤平坦度或電阻率的細微偏差，也會直接導致關鍵尺寸均勻性 （CDU） 偏移與良率損失。這使得陶瓷 ESC 的品質變得至關重要，正因如此，半導體業務成為 TOTO 毛利率最高的部門。

受惠於進軍AI供應鏈，高盛上調TOTO投資評級，強調AI基礎設施建設正推升NAND快閃記憶體供需緊張，帶動晶片製造過程中不可或缺的關鍵零組件ESC需求，也讓TOTO股價在22日盤中一度大漲11%，創2021年2月以來最大單日漲幅，近半年漲幅則達24.9%。

高盛分析師岡田祥子（Sachiko Okada）與富永紗也子（Sayako Tominaga），將TOTO評級從「中立」上調至「買進」，理由是ESC業務可望帶來獲利成長，特別是記憶體產業供需緊張的環境將成利多。

根據彭博彙整的數據顯示，截至 2025 年 3 月止的會計年度，TOTO 新領域業務占整體營業利益的 42%。

Even Toto, the world’s premier toilet manufacturer, has been benefitting from the memory cycle! No, not because procurement teams are cr**ping themselves over their next round of their DRAM contract negotiations. but because Toto is a leading supplier of electrostatic chucks… pic.twitter.com/5PWu6bJ1kl — SemiAnalysis （@SemiAnalysis_） January 30, 2026

