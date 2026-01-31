中國大挫敗！李嘉誠港口經營權遭撤 巴拿馬運河暫由馬士基接手

巴拿馬最高法院裁定，香港長江實業集團旗下子公司經營巴拿馬運河兩端港口的特許權合約違憲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕巴拿馬最高法院29日判決，授權香港長江和記實業公司（長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC），營運巴拿馬運河兩端的兩個港口違憲。巴拿馬海事管理局進一步宣布，巴拿馬運河兩端港口將暫由丹麥航運巨頭馬士基集團接手。中國外交部跳腳，揚言將採取一切必要措施。

巴拿馬最高法院判決聲明指出，巴拿馬政府與PPC簽署的開發、建設、營運、管理巴拿馬運河巴爾博亞港（Balboa，位於太平洋岸）與克里斯托瓦爾港（Cristobal，位於大西洋岸）的特許合約違憲。

聲明補充，該判決是在「廣泛的審議與討論」後做出的。長和持有PPC 90%股份，相關特許經營權於2021年續約，為期25年。

由於巴拿馬運河連接太平洋與大西洋的關鍵運河，掌握全球5%的貿易運輸，也是軍艦穿梭兩大洋的重要航道，亦是美中博弈的重點之一。這項判決出爐後，巴拿馬政府可望重組持有港口營運合約的法律架構，還可能重新開放招標碼頭營運商。

巴拿馬海事管理局30日加碼宣布，巴拿馬運河兩端港口將暫由丹麥航運巨頭馬士基集團接手。美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）社群平台發文表示，美國對巴拿馬最高法院的這項決定，感到鼓舞。

中國則氣呼呼，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中國將採取一切必要措施維護「中國公司」的合法權益，但沒有詳細說明可能採取的措施。

