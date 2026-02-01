都更黑暗期已過2》全台掀起拆除潮 6年拆掉逾36座台北101樓地板面積

隨著危老、都更等重建方式活絡，勢必會帶動一波拆除潮。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕隨著危老、都更等重建方式活絡，勢必會帶動一波拆除潮，根據內政部統計月報發布，2020至2025年11月的近6年時間，全國核發建築物拆除執照的拆除棟數合計近2.92萬棟、建物拆除總樓地板面積達411.13萬坪，相當於36.38座「台北101大樓」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，重建拆除速度加快雖能提升居住安全，但同時會使營建廢棄物急增，所需的機具、清運需求及費用將同步成長，重建案售價恐怕不會有便宜貨可以撿，不過，目前重建案多集中於雙北，中南部比較相對少，衝擊比較有限。

拆照反應都更開始實施時，拆除現況地上物的執照，兩者數據表現同步，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察拆除執照數量，每年表現還算平穩並未看到突然大量表現，不過今年開始的「土方之亂」可能會讓拆除計畫更為混亂一些。

土方之亂 恐打亂都更拆除計畫

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，對建築投資業來說，今年最難熬的除政策對於房市壓抑之外，還有1月1日起實施的「營建剩餘土石方全流向管理」政策，雖然立意良善，主管機關固然也快速因應產業、地方政府配套措施完全接不上線的問題，但新制上路所衍生的壓力、爭議仍持續延燒。即便轉嫁成本的趨勢還在醞釀中，但勢必已經成為重建案無法逃避的課題。

尤其建商原本在央行的選擇性信用管制壓力下轉進深耕都更，會不會因為成本面、執行面有更大的挑戰而出現趨緩的現象，後續值得注意。

