都更黑暗期已過1》都更轉趨熱絡 核定案連4年突破1千件

全國都更核定總件數更在2022至2025年、連續4年突破1千件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕2012年歷經「文林苑強拆事件」後，全國都市更新陷入一段不算短的黑暗期，不過，隨著2017年5月「危老條例」上路、以及2018年年底「都更條例」修正案在立院三讀通過，不論是循危老途徑還是有都更方式的老屋重建都變得活絡，其中全國都更核定總件數更在2022至2025年、連續4年突破1千件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，都更是政策積極扶持，同時都會區早年蓋的房子也多已老舊，再加上建商要在精華區取得土地不容易，都更案可省去購地成本，建商更願意長期抗戰。

根據內政部都市更新入口網站彙整，2020年全國都更核定總件數為918件、2021年增加至982件，到了2022年更直接突破1千件、為1053件，而且每年都呈現增長趨勢，且2025年更已累積1281件，為2020年有統計以來新高。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，2025都更核定件數走高，推測與今年公設比改革有關，由於公設比新制必然讓地主分回坪數縮水，地主擔憂權益受損，同意重建意願普遍升高。

公設比改革 恐衝擊都更意願

根據內政部統計，2019至2025年的7年期間，雙北市都更核定案合計439件，其中自主都更案僅22件、占比約5.01%，顯見現行都更案仍是以建商為主導，而內政部解釋，自主都更因缺乏專業團隊整合，再加上資金籌措挑戰等所導致。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，觀察2025年各縣市都更核定案，台北市累積最多，占全國比重近54%，而新北市雖然累積核定數不到台北市的一半，但2025年都更核定案年增率逾1成，已大大拉近與台北市的落差。

黃舒衛提醒，都更程序分為單元劃定、事業概要、事業計畫、權利變換等四階段，若考量前期整合到滿足法定門檻而送件，最後再到事業計畫或權變計畫核定，期間不但時間長，且還有各種市場、政策、個案等因素，所以核定數雖然不代表最後完工成果，但已經是政策的落後指標。主管機關確實有必要思考補強自主更新的參與機制為政策開源，或加大原途徑的推動力度。

