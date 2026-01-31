金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％

黃金週四（29日）自歷史高點滑落。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕在經濟和地緣政治刺激下，黃金本月一度上漲超過1000美元，但後續貴金屬市場拋售潮持續加劇，截至格林威治時間30日約18時30分（台北時間31日晨2時30分），黃金價格一度重挫逾12%、白銀價格暴跌逾31%；收盤則是分別跌近10%、30%。

美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯邦準備理事會（Fed）主席後，市場對美國央行獨立性的疑慮緩解，但也衝擊近期支撐貴金屬行情的「貨幣貶值交易」，投資人選擇在近期高點後獲利了結，貴金屬市場拋售潮持續加劇，金銀價格重挫。

請繼續往下閱讀...

黃金現貨價週五大跌9.5%，寫下1983年以來最大單日跌幅，報每盎司4883.62美元，在週四最高曾觸及創紀錄的5594.82美元。美國2月黃金期貨價格為每盎司4745.1美元，跌幅11.4%。

白銀單日跌幅則是達到約27.7%，報每盎司83.99美元，盤中一度跌到77.72美元，為有史以來最大單日跌幅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法