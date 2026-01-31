美股收盤》川普提名Fed新主席 美股全收黑 台積電ADR跌2.65％

美股週五全面走低。台股ADR哀鴻遍野，台積電ADR走弱2.65%，日月光 ADR大跌4.04%。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普提名前聯準會 （Fed） 理事華許 （Kevin Warsh） 接任聯準會主席，加上微軟（Microsoft）等財報展望不佳，利率波動加上AI泡沫疑慮等因素，美元創5月以來最大漲幅，美股週五全面走低。台股ADR哀鴻遍野，台積電ADR走弱2.65%，日月光 ADR大跌4.04%。

川普宣布提名華許接任聯準會主席，在人事消息帶動下，美元指數走強，黃金與白銀則大幅回檔。金價跌破每盎司5,000美元關卡，白銀盤中一度暴跌逾25%，創下史上最大單日跌幅，市場避險情緒明顯降溫。

請繼續往下閱讀...

雖然在鮑爾於5月任期結束後，有可能由華許接任，但共和黨內部可能出現反對聲音，華許是否能過關前景仍存在變數。

雖然週五美股走勢轉弱，但美股主要指數1月仍以收紅作收。標普與道瓊當月分別上漲1.4%與1.7%，那指月漲幅約1%；以小型股為主的羅素2000指數表現更出色，單月漲幅超過5%。

此外，貿易政策風險也再度浮上檯面，川普除了表示將對向古巴供應石油的國家加徵新一輪關稅，也宣稱可能對加拿大飛機進口課徵高達50%的關稅，並考慮撤銷部分新型飛機的認證資格，指控加拿大透過認證制度，實質阻擋美國商務機銷售。

道瓊工業指數跌179.09點，或-0.36%，收在48,892.47點。

那斯達克指數跌223.31點，或-0.94%，收在23461.82點。

標普500指數跌29.98點，或-0.43%，收在6,939.03點。

費城半導體指跌321.92點，或-3.87%，收7,998.47點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法