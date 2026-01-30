依賴中國出事了？智利櫻桃慘況曝光 想賣台灣遇到1問題

智利櫻桃銷往中國的價格呈現大跌走勢。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃因90%輸往中國，遇到當地需求減弱，價格比去年11月剛上市時崩跌快7成，銷往越南也觸礁，越南進口商直言，從智利運來的貨櫃和從中國越境而來的貨櫃不斷抵達，價格面臨巨大下行壓力。負責銷售20%智利櫻桃到中國的經銷商也坦言，正在拓展其他亞洲市場，增加對南韓、新加坡及越南等地的出口，至於台灣市場因規模較小，容易飽和造成價格急遽下跌。

受到中國經濟低迷和消費者支出謹慎影響，智利櫻桃銷往中國的價格大跌，智利櫻桃經銷商坦言，目前出口到中國的櫻桃售價扣除內部成本、佣金和運費，果農實際到手的利潤就所剩無幾了。

不僅輸往中國的價格欠佳，智利櫻桃賣到越南的價格也走跌。根據《Fruit net》披露，一位越南主要進口商稱，由於大量海運櫻桃抵達越南，智利櫻桃在越南的價格面臨「巨大的下行壓力」。

Biovegi 進口總監 Lu Minh Quang 說，目前市場上充斥著智利櫻桃，因為從智利運來的貨櫃和從中國越境而來的貨櫃不斷抵達。他說，大量櫻桃湧入導致價格整體走跌，市場卻呈現2級化。

他指出，海運的智利櫻桃正以更低的價格銷售。空運的澳洲和紐西蘭櫻桃價格保持穩定，目前胡志明市最大的農產品批發市場-守德農產市場，智利櫻桃的平均批發價格為5公斤（等級1J）90萬越南盾（約台幣1080元），5公斤裝（4J）為125萬越南盾（約台幣1500元），比2025年同期價格低約15萬越南盾（約台幣180元）。

目前空運的新西蘭櫻桃售價為每5公斤裝205萬越南盾（約台幣2460元），而智利產的1J櫻桃售價為90萬越南盾（約台幣1080元），智利櫻桃的價格只有紐西蘭櫻桃價格的44%，不到一半。

《Cherry Times》30日也指出，2025/26 年度智利櫻桃季面臨諸多挑戰，中國最大水果供應鏈企業-鑫榮懋負責20%的智利櫻桃銷售，該公司商務經理María José García說，本季應桃季競爭激烈且情況複雜，主要原因是早熟品種產量和品質參差不齊，且口感偏軟，在中國市場並不受歡迎。這種供需不匹配可能會限制中國春節期間的櫻桃供應量，並影響價格。

他指出，今年，智利櫻桃的生產和銷售與春節期間的需求高峰嚴重脫節，對相關業者不利。他強調，公司在韓國、香港、新加坡和越南設有辦事處，主要向東南亞地區銷售水果。這些都是正在成長的市場。今年對這些市場的出口量顯著增加，而且對品質的要求也很高。

他也提及台灣市場，因為規模較小，市場容易飽和造成價格走跌現象。他強調，總而言之，這些東南亞市場往往很快就會飽和，它們的銷售速度很快，一旦飽和，價格往往會急劇下跌。

