他們用「讓人捏把冷汗」策略創業 如今品牌營收將衝破30億

〔財經頻道／綜合報導〕疫情期間，當多數人忙著適應封城與居家生活，美國南加州2名好友卻在一次次聊天中，意外聊出一家即將衝破1億美元（約新台幣31億元）營收的公司，他們創業並用一個「讓人捏把冷汗」的策略，成功打造出販售居家必需品的事業。

美媒報導，2020年新冠疫情席捲全球，貝德福（Adam Bedford）與法內利（John Fanelly）身處同一個「防疫生活圈」，長時間相處讓他們注意到一個明顯變化，人們前所未有地關注「空氣品質」與居家健康。這個觀察，成為創業的起點。

兩人隨即自掏腰包，創立居家健康品牌Sans，推出結合醫療級濾淨技術、極簡設計與低噪音的空氣清淨機，主打高效卻不干擾生活。引人注目的是，其運轉音量僅 25 分貝，比多數家電都安靜。

不過，兩位創辦人從一開始就沒打算只賣空氣清淨機。他們將品牌定位為「居家健康必需品品牌」，希望能解決消費者對生活環境的多重焦慮。如今，品牌的產品線已擴展至淨水器與自動清潔水瓶，逐步跨足不同居家健康領域。

當初，他們用一個「讓人捏把冷汗」的策略創業，沒有商業計劃書或外部投資。與多數新創不同，公司從未對外募資，也沒有製作募資簡報。貝德福曾創辦教育科技領域的B2B（企業對企業）軟體公司，法內利則長期從事家用品的製造與實體銷售，兩人雖未做過 DTC（直接面向消費者）電商，卻決定直接上場。

兩人回憶「當時覺得募資反而會拖慢速度」。由於都有創業經驗、也有啟動資金，他們選擇完全自資，快速開發產品並推向市場。這個決定並不輕鬆，自掏腰包意味著每一筆支出都攸關生死，也迫使他們極度保守，直到近年營運站穩腳步才開始擴編。

創業初期，Sans的行銷策略和多數競爭者相同，強調過濾效率、科技規格與科學數據，但成效有限。兩位創辦人隨即轉向消費者訪談，試圖理解人們真正擔心的是什麼。行銷訊息調整後，成效立竿見影。新廣告成功擊中消費者情緒，訂單瞬間湧入，卻也暴露另一個問題，庫存完全跟不上。

身為電商新手，兩人在需求預測上付出慘痛代價。為了補貨，他們緊急要求貨運商以空運方式運送大量產品，龐大的貨物體積甚至讓對方一度以為是惡作劇。這次經驗迫使他們重新建立更精細的需求預測模型，也學到了只要與客戶建立足夠信任，消費者願意在出貨時程上給予彈性。

目前，Sans員工已遍布五大洲，成功進軍英國市場，並持續創下單月與單日營收新高。公司預計2026年營收將突破1億美元，至今仍未引入任何外部投資。回顧這段歷程，貝德福給創業者的建議只有一句話「當你再也無法不去想那件事，就是該開始的時候。」

