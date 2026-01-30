參訪晟田科技提台美關稅落定 卓榮泰：我憋了很久的氣

行政院長卓榮泰出席航太、基礎加工及機械產業業者進行座談。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕行政院長卓榮泰今（30）日南下高雄科學園區參訪晟田科技公司，並與航太、基礎加工及機械產業業者進行座談，卓榮泰於會前提及台美關稅談判，直呼自己憋了很久的氣於過程中無法說明，現在終於可以向國人清楚說明。

卓榮泰指出，總統在很多重要的場合都提到了「競逐太空、探索海洋」的理念。探索海洋昨天就看到海鯤號經過長時間的國艦國造，已經如在野黨立法委員所說的「沉下去，又浮上來了」，代表潛艦製造技術已經往前跨進了一大步，未來還持續進行必要的檢測與試驗。

行政院長卓榮泰（左2）參訪晟田科技公司製作的飛機起落架，由晟田董事長謝永昌親自導覽。（行政院提供）

競逐太空部分，卓榮泰說，跟著晟田公司董事長謝永昌長走了一圈，搭飛機常常在想，降落時看著飛機的起落架「這麼勇」，飛機以那麼快的速度著陸，起落架卻能承受那麼大的衝擊，結果董事長提及，Airbus 系列飛機絕大多數都是在晟田公司生產。

卓榮泰表示，在總統與行政院所提出的「強化韌性國防軍構特別條例」當中，除了打造台灣之盾，也需要引進更多AI 技術，讓台灣有更先進、更精準的新式武器，強化我們擊殺鏈，而發展國防相關聯合產業，第一線就是與軍工產業緊密連結在一起。卓再提及，希望立法院能夠看見這一點，不要只把軍購單獨切割，而忽視軍工相關產業的重要性，這是極端看輕國內軍工產業技產業。

對於台美關稅談判結果為15% 不疊加，卓榮泰強調，這已經是美國逆差國當中相對最好的條件，而且在 232 條款當中，高科技半導體及其衍生產品，獲得了最惠國待遇，這在全球唯一的案例。不只如此，前兩天台美亦談妥了 EPPD經濟繁榮夥伴對話，在７大主題上都取得具體結論，並簽署了矽盛世宣言，與台美經濟安全的聯合聲明，這是過去多年來從未有過的進展。

