台睿邁向3.0！ 今年3大主軸推進營運、預計下半年送件上市

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃台睿生技（6580）預計今年下半年送件申請上市，台睿生技董事長林羣指出，公司今年將持續聚焦國際授權與中國市場發展機會，透過推進臨床試驗、挹注營收成長與擴展策略合作三大主軸，加速新藥與健康產品價值提升，逐步建構具全球競爭力的全方位生技新藥公司。

林羣指出，從2026年起，台睿將進入下一個關鍵里程碑，除持續推動新藥進軍中國市場外，在肝癌治療領域與中國藥廠及知名腫瘤醫院的合作，將成為台睿全球布局的重要戰略核心，並為未來區域授權與多元商業合作創造實質機會。

此外，台睿亦將於2026年擴大策略合作布局，透過技術引進與併購，結合具專業互補性的合作夥伴，打造兼具創新研發、臨床執行與商業化能力的生技新藥平台，正式邁向「台睿3.0」，為公司長期成長開啟序幕。

台睿生技核心新藥CVM-1118將於今年第一季在中國正式展開肝癌二期臨床試驗。此項臨床試驗將與禮來藥廠與中國信達生物製藥（蘇州）公司所共同開發的PD-1抗體免疫製劑進行併用治療，將鎖定中期肝癌患者的一線治療，預計最快明年下半年就會完成此臨床試驗。

在藥品線部分，針對硒缺乏補充的針劑產品「西寧特」，除原有經銷體系外，將新增國內老牌藥廠信東生技為合作夥伴。另一方面，台睿亦積極推動西寧特於中國的藥證申請，預計今年下半年送件，結合在地法規、製造與通路優勢，有助於縮短上市時程，取得中國藥證。

