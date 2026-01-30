Bolt叫車平台登台4個月 公布司機1週最高收入逾6萬元

歐洲行動叫車平台Bolt去年9月底進軍台灣，根據Bolt公布的最新營運數據，投入度較高的Bolt司機，扣除平台服務費，單週最高淨收入超過6萬元。（Bolt提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕歐洲行動叫車平台Bolt去年9月底進軍台灣，已滿4個月，根據Bolt公布的最新營運數據，投入度較高的Bolt司機，扣除平台服務費，單週最高淨收入超過6萬元。

Bolt日前公布在台上線滿3個月的營運數據，顯示叫車需求明顯集中於週五、週六晚間時段，熱門上車地點則以台北市信義區夜生活與餐飲聚集區為主。

包括ATT 4 FUN、一蘭拉麵、台北車站等場域，顯示叫車服務已成為夜生活、深夜餐飲與市中心移動的重要輔助選項。

根據Bolt的營運觀察，自進入台灣市場以來，平台整體業務規模呈現明顯成長，完成行程量相較初期約有近5成的提升。

Bolt 台灣區總經理曾憲竑表示，經由這3個月的數據觀察，讓這些既有的移動樣貌被更清楚地呈現。從夜間與週末的使用高峰，可以觀察到人們在不同生活場景下，對安全、即時行動服務的實際需求。

