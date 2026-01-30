焦點股》台達電：AI、新事業有看頭 買盤加持走堅

台達電積極開拓旗下電源及零組件、自動化、基礎設施與交通等四大業務範疇，同時兼顧新事業發展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於集團新案推進，加上AI伺服器電源業務暢旺，儘管今日大盤暴跌，台達電在買盤力挺之下，盤中股價仍相對走堅，截至上午10時57分暫報1230元，跌幅1.99%，成交量4906張。

台達電積極開拓旗下電源及零組件、自動化、基礎設施與交通等四大業務範疇，同時兼顧新事業發展。管理層昨日攜手日本三井海洋開發株式會社（MODEC）以及挪威燃料電池系統開發商 Eld Energy AS簽約，新品預計今年底量產，2027年完成試行120kW固態氧化物燃料電池（SOFC）導入浮式生產儲卸油船（FPSO）的試行工作。

按照台達電規劃集團氫能技術發展路線，現階段將聚焦於固態氧化物燃料電池與固態氧化物水電解（SOEC）的製氫技術，其中，固態氧化物電堆與燃料電池預計於2026年底正式進入量產，SOFC發電效率可達 60%以上，若結合熱回收系統後整體能源效率最高可達 85%，可望為資料中心、半導體、面板等高耗能產業，以及微電網與遠洋船舶領域，提供穩定且低碳電力。

