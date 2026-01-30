傳川普將打伊朗！全球油市嚇壞了 國際油價暴衝至5個月新高

國際油價週四（29日）勁揚 3%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕市場對美國可能攻擊伊朗、進而干擾全球原油供應的憂慮升高影響，國際油價週四（29日）勁揚 3%，攀升至5個月來新高。伊朗是石油輸出國組織（OPEC）中最大的原油生產國之一。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 2.21 美元，或 3.5%，收在每桶 65.42 美元。

布蘭特原油期貨上漲 2.31 美元，或 3.4%，收在每桶 70.71 美元。

這波漲勢將兩大原油基準推升至技術面「超買」區間，其中布蘭特原油創下自去年 7 月 31 日以來收盤新高，紐約期油則寫下自去年 9 月 26 日以來最高收盤價。

多名消息人士指出，美國總統川普正評估針對伊朗的多種選項，其中包括對伊朗安全部隊與領導階層發動精準打擊，以鼓舞示威者；不過，以色列與阿拉伯官員表示，僅憑空中力量，不足以推翻德黑蘭的教權統治。

在伊朗境內，便衣安全部隊展開大規模逮捕與恐嚇行動，拘捕數千人，意圖遏止進一步的抗議活動。

2名熟悉相關討論的美國消息人士表示，在本月稍早鎮壓行動粉碎全國性抗議運動、並造成數千人死亡後，川普希望創造「政權更迭」的條件。

PVM 分析師艾文斯（John Evans）指出：「市場當前最直接的擔憂，在於附帶損害，如果伊朗對鄰國採取行動，或更關鍵的是，封鎖每日約 2000 萬桶原油通行的荷莫茲海峽，所造成的衝擊。」

根據美國能源資訊署（EIA）數據，伊朗在 2025 年為 OPEC 第三大原油生產國，僅次於沙烏地阿拉伯與伊拉克。

歐盟外交部長週四通過對伊朗的新一輪制裁，鎖定涉入暴力鎮壓示威者的個人與實體；此外，歐盟亦將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。

花旗集團分析師在報告中表示：「伊朗可能遭到攻擊的風險升高，已推升油價的地緣政治溢價。」

