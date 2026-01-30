還在買美元避險？「它」正吃下全球不安情緒 成全球最強勢貨幣

瑞士法郎狂飆，今年以來兌美元已升值 3.5%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士法郎狂飆，今年以來兌美元已升值 3.5%，這是瑞郎 2025 年兌美元大幅升值 12.7% 之後的延續，而瑞郎週二（20日）更一度觸及兌美元 11 年來高點，專家指出，從長期角度來看，瑞郎是全球最強勢的貨幣，但對於瑞郎或瑞士本身而言都不是好事，主要是瑞士是出口導向型的經濟體，瑞郎升值會讓瑞士央行的貨幣政策操作變得更加複雜。

《CNBC》報導，在 2026 年一開始，避險資產便有亮眼表現，在廣泛的不確定性籠罩下，黃金與白銀價格齊創歷史新高，瑞郎則交投於10年來高點附近。報導指出，瑞郎升勢主要來自美國貿易政策的高度不可預測性、外界對聯準會獨立性的質疑，以及美國可能在格陵蘭、拉丁美洲與中東進行軍事干預的威脅。

瑞士國家銀行（SNB）主席施萊格爾（Martin Schlegel）上週在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇期間，於場邊接受《CNBC》主持人 Karen Tso 訪問時表示：「地緣政治情勢若進一步升高，代表的不確定性也會隨之增加。」施萊格爾說：「這對瑞郎或瑞士本身而言都不是好事，因為瑞郎是一種避險貨幣。每當全球出現不確定性，瑞郎就會升值，而這會讓瑞士央行的貨幣政策操作變得更加複雜。」

不同於其他區域性強權國家，瑞士目前正面臨物價成長遲滯的問題，而瑞郎走強可能對這個以出口為導向的經濟體帶來額外的通縮壓力。

Quantitas Institute 共同創辦人、瑞士 EHL 酒店管理商學院（EHL Hospitality Business School）研究員比安奇（Giuliano Bianchi）表示，瑞郎之所以能維持強勢，部分原因在於瑞士多數出口產品的需求，對價格變動相對不具彈性。他指出，在製藥、精密製造與高附加價值服務等關鍵產業中，匯率升值對海外需求的抑制效果有限，削弱了原本可用來穩定匯率的調節機制，這將讓瑞士央行的任務更加棘手。

在瑞士通膨率僅 0.1%、而瑞士央行關鍵政策利率為 0% 的情況下，瑞士正站在通縮與負利率區間的邊緣。施萊格爾向《CNBC》表示：「重新回到負利率的門檻比以往更高，但如果有必要，我們仍會採取負利率。」

瑞士央行過去曾透過在外匯市場賣出瑞郎、買進外幣的方式，試圖為瑞郎降溫。然而在當前情勢下，這項做法伴隨高度風險，特別是瑞士才在數個月之前和美國達成貿易協議，把關稅從39%下調至15%。去年 6 月，白宮將瑞士列入「匯率操縱觀察名單」，點名其為 9 個「其貨幣作法與總體經濟政策值得密切關注」的貿易夥伴之一。

Premier Miton Investors 固定收益部主管哈里斯（Lloyd Harris）指出，不論瑞士央行的政策選擇為何，瑞郎作為穩定資產的吸引力，預料仍將支撐其上行趨勢。他透過電子郵件向《CNBC》表示：「從長期角度來看，瑞郎是全球最強勢的貨幣，而今年它很可能持續展現相對韌性。」

哈里斯表示，支撐瑞郎的因素包括金價走勢、地緣政治動盪下的避險地位，以及瑞士長期存在的經常帳順差，「瑞士央行或許會在瑞郎出現過度升值時介入，但就中期而言，我們並不認為瑞郎跑贏美元的趨勢會發生改變」。

儘管如此，施萊格爾仍在達沃斯強調，瑞士央行將不惜一切代價履行其法定職責，即便這可能再次引發華府的不滿。他表示：「如有必要，我們已準備好介入外匯市場。」

