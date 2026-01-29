黃金強漲不會停？世界黃金協會這樣說

黃金價格持續看漲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕金價漲不停，週四（29日）亞洲盤一度暴漲202美元，來到5595.41美元新天價，離5600美元僅一步之隔。世界黃金協會29日強調，由於2026年經濟和地緣政治不穩定沒有絲毫緩解的跡象，去年強勁的黃金需求態勢可能會持續到今年。

《南華早報》29日報導，世界黃金協會在其展望報告中表示，受聯準會預期降息、美元走軟以及風險溢價上升，導致債券吸引力下降等因素支撐，各行業的黃金投資需求預計將保持強勁。

世界黃金協會亞太（除印度外）研究主管兼中國貿易聯絡副主管賈瑞（Ray Jia）表示，今年以來現貨金價持續上漲，凸顯在地緣政治緊張局勢和貿易風險下避險需求激增，金價上漲也刺激進一步的投資，並可能吸引更多市場參與者。



世界黃金協會中國區首席執行長王立新表示，當前金價上漲絕非偶然，主要是受到一些潛在因素的驅動，歷史上金價也曾出現過更為劇烈的漲幅。全球地緣政治與經濟格局的重大變動，激發了廣泛的市場關注，並強化黃金的吸引力。

全球投資者增加對黃金ETF的配置，預計到 2025 年將增加 801 噸。實體黃金需求也保持強勁，價值達到 1540 億美元，數量達到 1374 噸。

世界黃金協會表示，中國和印度引領了零售投資需求。中國金條和金幣的購買量年增28%，印度年增17%，這兩個市場佔全球該領域需求的一半以上。

