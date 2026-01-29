張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

輝達執行長黃仁勳（右）29日搭機抵台，晚間與台積電創辦人張忠謀在台北市松山區餐廳聚餐，步出餐廳接受現場媒體訪問。（中央社）

〔中央社〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天抵台，與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，張忠謀坐輪椅出席。黃仁勳受訪說，張忠謀精神很好，思維非常敏捷，狀態很好，很高興見到他。

黃仁勳今天下午搭乘專機降落台北松山機場，展開為期4天的訪台行程。在機場接受媒體採訪後，他前往在台期間常去的髮廊理髮，傍晚與張忠謀會面；晚間兩人再前往中式餐廳「榕居」用餐，大約9時10分後，黃仁勳走出餐廳接受現場等候媒體短暫採訪。

黃仁勳說，這家餐廳以前沒來過，「是間非常好的餐廳」。媒體詢問與張忠謀席間互動，他笑著反問「你們怎麼知道Morris（張忠謀英文名）在餐廳內」；他接著說，晚餐前已先與張忠謀會面，兩人享用著威士忌，黃仁勳說，「Morris喜歡威士忌、我也是」。

黃仁勳說，張忠謀看來狀態良好，跟張忠謀聊天總是學習到很多，很高興看到他。

至於明天行程，黃仁勳表示，明天他要參加輝達公司會議，晚上有尾牙活動，有跳舞、唱歌，還有抽獎。

黃仁勳還談到人工智慧（AI）比大多數人想像的強大，可以同時理解文字、圖像和影片，還可以推理、思考及進行研究。

他指出，目前最大的突破是使用工具，人工智慧會使用網頁瀏覽器、試算表及晶片設計軟體等；另一個突破是物理人工智慧，也就是將人工智慧應用於機器人領域。

黃仁勳說，現在資料中心、工作站、遊戲及自駕車等需求非常強勁，輝達會盡一切努力滿足需求，相信今年會非常具有挑戰。

