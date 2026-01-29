自由電子報
威力彩頭獎連27摃 下期獎金上看8.7億

2026/01/29 22:00

今晚威力彩頭獎連27摃，台彩預估下期獎金上看8.7億元。（記者鄭琪芳攝）今晚威力彩頭獎連27摃，台彩預估下期獎金上看8.7億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財神爺還沒來！今晚（1/29）開獎的威力彩，頭獎仍未開出，已經連續27期摃龜。台灣彩券公司表示，預估下期（2/2）威力彩銷售金額約2.9億元至3.1億元，頭獎累積獎金上看8.7億元，若是1注獨得，將是第5屆第3高的頭獎獎金。

根據今晚開獎結果，本期威力彩中獎號碼第一區「05、10、15、17、23、25」，第二區「05」。本期今彩539中獎號碼「06、11、28、36、37」；39樂合彩中獎號碼「06、11、28、36、37」。本期3星彩中獎號碼「555」；4星彩中獎號碼「6732」。

另，台彩春節加碼12億元，大樂透自2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」；今彩539首次於春節加碼，2月12日至3月3日頭獎加碼至1000萬元；BINGO BINGO賓果賓果2月27日至3月3日「基本玩法」獎金加碼；2月12日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等6款遊戲天天開獎。

