親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

〔財經頻道／綜合報導〕古巴政府親中，近期已遭美國總統川普盯上，除了切斷委內瑞拉石油供應，還要求墨西哥暫緩出貨，《金融時報》指出，古巴現有的石油庫存僅足以支撐15天至20天。分析師直言，若沒有石油，這場經濟危機可能危及古巴政權存亡。台灣也因古巴對我不友善，曾發生多起古巴移民單位拒絕持我國護照者入境案例，降低古巴龍蝦的進口，農業部統計顯示，2025年古巴龍蝦的進口量及進口額雙雙腰斬。

《金融時報》報導，美國阻止了委內瑞拉的石油供應之後，數據公司 Kpler 稱，古巴唯一的石油供應商墨西哥似乎取消一批貨物，以致於古巴目前的石油儲備僅夠維持 15 至 20 天。

報導說，除非供應恢復，否則古巴可能面臨嚴格的配給制度，目前全國大部分地區幾乎每天都面臨停電。

由於美國總統川普誓言要切斷這個共產國家的石油供應，並表示古巴政權「非常接近崩潰」。德州大學石油專家皮尼翁（Jorge Piñón）表示，如果未來幾週內沒有更多石油運抵，他們將面臨一場重大危機。

Kpler的數據顯示，今年古巴只在1月9日收到來自墨西哥的1批單次運送石油，共8.49萬桶，相當於每日約3000桶，遠低於2025年來自所有供應國、平均每日3.7萬桶的水準。

Kpler原油研究分析師格拉本沃格（Victoria Grabenwöger）表示，若將這批1月的運送量，加上年初庫存約46萬桶，我們可以說古巴只能維持15天到20天。

墨西哥城能源顧問蒙羅伊（Gonzalo Monroy）指出，古巴過去非常依賴委內瑞拉，現在只剩墨西哥，而墨西哥受到美國的壓力無法出口，那麼古巴就面臨著一個非常非常大的問題。

許多分析家認為，古巴本已奄奄一息的經濟，在旅遊業和糖產量下滑的情況下，如果沒有石油，將面臨崩潰。顧問公司 Teneo 分析師華盛（Nicholas Watson）說，對古巴政權來說，由於經濟危機非常嚴重，甚至可能危及政權存亡。

至於台灣方面也因古巴極度親中，對我不友善，對該國龍蝦進口也大幅縮減。根據農業部統計，2025年全年從古巴進口的龍蝦數量為78公噸，較前一年衰退49.4%；去年進口額為165.3萬美元（約台幣5173萬元），年減55%。

