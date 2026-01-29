高端美妝為何把戰場拉到「包裝工程」？外媒揭一關鍵布局

DARPHIN深海翡翠蘊活緊塑系列因「高端可替換包裝」涉及的工程難度，成為討論焦點，外媒指出，此舉除了可為ESG加分，也有助於提升回購率。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕高端美妝產業加速轉向永續經營之際，DARPHIN選擇從「包裝結構」這個最難被忽視、也最難被簡化的環節下手，嘗試為奢華護膚品重新定義可持續設計的可能性。

隸屬於雅詩蘭黛集團（美股代號：EL）旗下高端護膚品牌DARPHIN，產品銷售遍及全球46國。品牌長期鎖定高端消費族群，販售的不僅是護膚功效，更涵蓋五感體驗、奢華工藝，以及近年在高端市場中愈發關鍵的「永續價值」，這一策略也完整體現在全新推出的「深海翡翠蘊活緊塑系列」之中。

該系列因「高端可替換包裝」所涉及的工程難度，成為國外美妝產業網站關注焦點。全系列共推出緊塑水、精華、修護霜、潤澤霜與眼唇霜五項產品，其中要價逾萬元的「深海翡翠蘊活緊塑精華」（1萬4500元）、「深海翡翠蘊活緊塑修護霜」（1萬4500元）以及「深海翡翠蘊活緊塑潤澤霜／水凝霜」（1萬3000元），同步導入可重新填充的包裝設計，合作夥伴為法國精品包裝製造商TNT Group，這項設計不單是一項環保宣示，也是一場高度複雜的工程整合。

該永續包裝結構由兩個鋅合金（Zamak）部件組成，需在高壓注射製程下同時兼顧結構穩定與外觀精緻度。TNT Group團隊針對接縫位置、角度與形狀進行反覆測試，以確保鏡面拋光質感與長期使用的耐久性。

霜罐採用螺紋式套圈系統固定可替換玻璃內罐，精華瓶則運用卡口機構，使補充流程更為直覺，卻不影響密封與使用體驗，整體設計亦需維持金屬部件間色澤一致，避免高端市場最忌諱的「拼裝感」。目前該包裝設計已取得兩項專利，並以「無限循環使用」為設計核心，將奢華質感、永續理念與工程美學三者合而為一。

DARPHIN 亦將包裝靈感回扣至「肌膚基質結構」，以建築感的幾何語彙象徵肌膚內在支撐網絡，使產品外觀與功效敘事形成高度一致，進一步強化品牌精神的視覺轉譯。外媒分析指出，此舉不僅透過可替換包裝為ESG表現加分，也有助於提升回購率，進而優化品牌的長期營收結構與顧客關係管理。

