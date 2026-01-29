台達電氫能新品年底量產 明年導入日本、挪威專案

Eld Energy執行長Hans Fredrik Lindøen-Kjellnes（左起）、三井海洋開發技術長Koichi Matsumiya，以及台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭今日簽約。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）氫能業務取得實質進展，管理層今日指出，攜手日本三井海洋開發株式會社（MODEC）以及挪威燃料電池系統開發商 Eld Energy AS簽約，新品預計今年底量產，2027年完成試行120kW固態氧化物燃料電池（SOFC）導入浮式生產儲卸油船（FPSO）的試行工作。

根據三方合作協議，台達電此次將提供固態氧化物電堆（Solid Oxide Stack）、功率調節系統（PCS）與相關變流器，經由Eld Energy整合於SOFC燃料電池系統之中。此合作為固態氧化物燃料電池首度應用於浮式生產儲卸油船上，為遠洋船舶及離岸能源相關發展奠定基礎，推動海上能源轉型。

台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭表示，集團致力提供創新節能的解決方案，這幾年更積極投入氫能發展，助力產業邁向低碳未來。此次三方合作將電池堆、燃料電池到電源管理系統的完整氫能解決方案，導入至新建浮式生產儲卸油船上，逐步以低碳方案取代傳統發電設備，代表台達將氫能藍圖延伸至遠洋船舶能源領域。

台達規劃集團氫能技術發展路線，現階段聚焦於固態氧化物燃料電池與固態氧化物水電解（SOEC）的製氫技術，其中，固態氧化物電堆與燃料電池預計於2026年底正式進入量產，SOFC發電效率可達 60%以上，若結合熱回收系統後整體能源效率最高可達 85%，為資料中心、半導體、面板等高耗能產業，以及微電網與遠洋船舶領域，提供穩定且低碳電力。

