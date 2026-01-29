年薪最高505萬！這10種工作「很缺人」 聽起來枯燥卻超高薪

美媒報導整理，10個年薪12萬美元以上但「枯燥乏味」的工作，雇主經常招不到足夠的人手。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你更在意的是穩定、規律，以及一份夠厚實的薪水，有不少高薪職業，正好符合這些條件，而且一點也不張揚。美媒報導，有10個「看起來枯燥乏味」，但年薪破12萬美元（約新台幣375萬元）的工作，企業搶人卻始終補不滿，其中財務經理的年薪中位數達16萬1700美元（約新台幣505萬元），薪資數據均來自美國勞工統計局（BLS）。

1.精算師：年薪中位數12萬5770美元（約新台幣393萬元），精算師主要運用數學與統計分析風險，多半任職於保險公司或政府機構。這是一份高度專注、以數字為核心、幾乎不需面對大眾的工作。該職業預計在2034年前成長22%，雖然必須通過多項專業考試，但回報穩定且可觀。

2.財務經理：年薪中位數16萬1700美元（約新台幣505萬元）。財務經理負責審核財報、規劃預算、管理資金流向，並確保企業遵循稅務與法規要求，多在幕後維持公司財務健康。通常需具備學士學位與至少5年相關經驗，該職業預計至2034年成長15%，屬於高薪且穩定的辦公室工作。

3.人資經理：年薪中位數14萬30美元（約新台幣437萬元）。人資經理負責薪資制度、招募流程、員工訓練與內部管理，是支撐企業運作的重要角色。工作性質低調、不具話題性，但不可或缺，未來十年職缺成長率約5%。

4.軟體開發人員：年薪中位數13萬1450美元（約新台幣410萬元）。軟體開發人員主要負責撰寫程式碼與系統維護等，工作多為長時間專注於電腦前，且不少職位可遠端進行。該領域預計成長15%，在科技、金融與各產業皆持續缺才。

5.銷售經理（Sales Manager）：年薪中位數13萬8060美元（約新台幣431萬元）。銷售經理多半不在第一線跑業務，而是負責管理銷售團隊、分析數據與制定策略，工作節奏相對穩定。該職業未來成長率約5%。

6.公共關係經理（Public Relations Manager）：年薪中位數13萬2870美元（約新台幣415萬元）。公關經理負責企業對外溝通、品牌形象與危機處理，經常在幕後與高層協作。雖不常曝光，但在公部門與私部門皆具穩定需求，職缺成長率約5%。

7.教育訓練與發展經理（Training and Development Manager）：年薪中位數12萬7090美元（約新台幣397萬元）。該職位負責規劃員工培訓計畫、管理學習系統並追蹤成效，工作偏行政與制度設計。未來成長率約6%。

8.廣告與促銷經理（Advertising and Promotions Manager）：年薪中位數15萬9660美元（約新台幣499萬元）。這類經理人著重於廣告預算控管、合約談判與法規遵循，而非第一線創意發想。若偏好結構性與管理導向的工作，該職位提供6%的穩定成長空間。

9.資料庫管理員與架構師（Database Administrator and Architect）：年薪中位數12萬3100美元（約新台幣384萬元）。資料庫專業人員負責企業核心資料的儲存、維護與資安管理，工作內容高度技術化、流程明確。通常需資訊相關學位，職缺成長率約4%。

10.電腦研究科學家（Computer Research Scientist）：年薪中位數14萬910美元（約新台幣440萬元）。電腦研究科學家從事演算法設計、實驗研究與技術發表，多任職於研究機構或政府單位。通常需具備碩士學位，該領域未來成長率高達20%，需求強勁。

