修車師傅出現這7個跡象請快走人 留下來簡直「等著被坑」

你的修車師傅在騙你嗎？7個跡象顯示你將被坑了。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕有三分之二的駕駛不信任修車廠，懂得判斷修車師傅是否在坑你的關鍵徵兆，才不會多花錢。美媒報導，根據美國汽車協會（AAA）調查，每三位美國駕駛中，就有兩人不信任汽車維修廠，其中高達76%表示，他們最擔心的是被要求進行「不必要的維修」。多數修車師傅其實都是誠實的專業人士，目標是確保你的行車安全，但少數不肖業者，卻能在極短時間內，讓你的銀行帳戶大失血。報導指出，如果你在修車過程中察覺以下這7個警訊，是時候拿回鑰匙、立刻離開了。

1.使用高壓式恐嚇話術：不誠實的修車師傅，會利用恐懼來繞過你的理性判斷。他們可能告訴你煞車「隨時會完全失靈」，或車輪「幾乎快要掉下來」，並堅稱你現在、立刻、馬上就必須維修，否則根本不能把車開出廠。有些安全問題確實緊急，但值得信賴的修車師傅會冷靜說明風險，並實際展示問題所在。如果對方靠製造恐慌逼你掏錢，請立刻去找第二人意見。

2.拒絕讓你看更換下來的舊零件：當零件被更換後，它並不會憑空消失。在你同意丟棄之前，那些舊零件理論上都屬於你。如果你要求查看所謂「損壞零件」，對方卻支支吾吾或直接拒絕，這是一個重大警訊。

3.「我們順便發現……」的追加推銷：你原本只是來換機油，結果修車師傅突然列出一長串「順便發現」的昂貴問題。這可能是一種誘餌手法，先用便宜服務吸引你上門，再推銷高毛利、其實暫時不需要的維修項目。

4.無法用白話解釋問題：當你詢問車子哪裡出問題，卻得到一段宛如科幻電影般的技術術語大雜燴，請小心。不肖修車師傅常用複雜語言掩飾亂收費，甚至根本是在亂猜。

5.拒絕提供詳細書面估價：千萬不要只靠口頭報價或「大概多少錢」就授權維修。不誠實的業者，可能先說一低價金額，最後卻因「不可預期狀況」開出高價帳單。

6.修車廠缺乏專業認證：現代汽車幾乎就是會行走的電腦，維修需要持續進修與專業訓練。如果你在店內看不到任何專業認證標誌，例如ASE（汽車服務卓越認證），可能代表這是一家不夠專業的店。

7.工時計算不合理：不肖業者可能收取遠高於業界標準的工錢，或列出實際根本沒做的「診斷時間」。

如何找到值得信任的修車師傅？你不必等車壞了才找修車廠，最好的防禦是事前準備，向親友打聽推薦、確認是否有認證、從小項目開始，例如先試試換機油，再考慮重大維修，建立一段穩定、互信的修車關係，絕對值得投入心力。一旦你找到一位公平對待你的修車師傅，就好好珍惜。

