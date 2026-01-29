投資逾1.2兆！賴總統接見美光總裁 台美攜手擴大AI全球優勢

總統賴清德今天接見美光科技總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra），感謝美光將台灣置於全球擴產計畫關鍵環節，展現對台灣的重視與信心。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天接見美光科技總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）一行，感謝美光將台灣置於全球擴產計畫關鍵環節，展現對台灣的重視與信心。賴表示，台美將簽署台美對等貿易協定（ART），未來是彼此最重要的戰略夥伴，台灣將在美光的協助下，擴大HBM（高頻寬記憶體）的先進製造能量及技術，台美攜手擴大AI晶片的全球領先優勢，強化AI基礎建設所需技術，共同打造更具韌性與競爭力的供應鏈。

賴清德指出，台美已完成關稅談判，並簽訂投資合作備忘錄，未來將簽署台美對等貿易協定（ART），台灣將會是美國戰略夥伴、深化雙方投資貿易，未來美國企業加強來台投資記憶體、IC設計和雲端服務；台灣廠商赴美投資邏輯晶片及供應鏈，展現出台灣和美國在ICT領域長年的戰略夥伴關係，也象徵在未來的AI世代，台美也將是最重要的戰略夥伴。

總統賴清德今天接見美光科技總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）一行。（總統府提供）

賴清德表示，美光在台投資就是最好的台美合作證明，美光科技深耕台灣30多年，累計在台投資金額超過新台幣1.2兆元，培育並僱用上萬名工程人才，感謝美光將台灣置於全球擴產計畫中的關鍵環節，美光增加台灣的工作機會，更增加半導體產業的重要性，因此政府也會持續不間斷地支持；去年底美光獲得經濟部A+計畫新一期的補助，未來3年將帶動美光對台灣加碼投資，加速HBM在台研發並擴大產能。

賴清德接著說，美光加碼投資台灣是現在進行式，也是台美貿易談判後一項重要的投資，這個月美光和台灣的力晶積成公司達成合作意向書，證明了美光在台布局，已經提升到和本土企業合作，共同強化記憶體產業的競爭力。

賴清德認為，在未來的AI世界裡，晶片和記憶體缺一不可，台灣在美光的協助下，將在台灣擴大HBM的先進製造能量及先進技術，並協助美光迎頭趕上國際競爭對手，台美將攜手擴大在AI晶片的全球領先優勢，創造彼此的繁榮發展，也期盼美光在台投資持續創下新的里程碑，共同強化AI基礎建設所需的關鍵記憶體技術，打造更具韌性與競爭力的供應鏈。

