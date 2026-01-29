金價狂飆！專家曝該在Costco買金條理由 提醒唯一「致命缺點」

理財專家Stacy Johnson點出，應該在Costco買金條的原因。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕你可能習慣走出Costco，手裡抱著一年份的衛生紙和一根熱狗堡。美媒報導，由於金價近期突破每盎司5000美元大關，Costco的1盎司金條銷售火熱，它們售罄的速度如此之快，以至於搶購者們為了找到庫存而展開了一場「競技」。理財專家Stacy Johnson點出，為什麼你應該在Costco買金條的原因，以及你必須知道的唯一大缺點。

報導提及，如果你正在考慮把現金停放在黃金上，這看起來似乎是一個完美的機會，價格具有競爭力，而且Costco的信譽也很高。但在你刷新頁面、準備搶購金條前，你需要了解其中的數字計算。

Costco通常出售來自知名精煉商的1盎司金條。這些金條為24K黃金，包裝有防篡改標籤（鑑定卡），可驗證真實性與重量。價格並非固定，而是依據當前現貨金價浮動。Costco的定價通常非常接近現貨價，通常只比現貨價高出1%或2%。

精明的Costco購物者對金條著迷的真正原因，不僅是標價便宜，而是「獎勵疊加」。例如黑鑽卡會員（Executive Membership）可在符合資格的Costco消費中，獲得2%現金回饋，有些信用卡回饋消費再獲2%現金回饋。疊加後，你實際上可獲得約 4% 回饋。

最大缺點是不能退貨，Costco的退貨政策在全球都是數一數二的慷慨，你幾乎可以「什麼都能退、什麼時候都能退」。但金條不適用，金條嚴格禁止退貨。一旦購買，你就擁有它。若下週金價暴跌至4000美元，你無法拿回去給客服，如果有買家後悔，你只能自己承受。

報導指出，如果你是收藏家，或想要擁有一份實體資產以備緊急狀況，Costco可以說是當前最安全、最划算的購買黃金方式。真偽有保障，運費也包含在內。但請記住，不要把這當成快速致富的手段。它是一項長期投資。而且不同於衛生紙，如果你不喜歡它，是不能退貨的。

