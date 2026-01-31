那些年的台灣手機3》起的比蘋果還早！ HTC幾退出手機舞台

宏達電HTC手機6年攀高峰，轉眼成流星。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／專題報導〕2007年6月4日宏達電（2498）發表全球第一款觸控式手機HTC-Touch，而蘋果首款觸控式手機iPhone也在當年6月27日發表，當年市場還在爭論「誰是全球第一款智慧型手機」，但時到今日，蘋果已經推出到iPhone 17，而宏達電則早已退出世界舞台了。

幸福來的太突然 6年暴起暴落

手機代工起家的宏達電，2006年推出自有品牌HTC，不到短短6年就攀上高峰，2011年全球手機出貨逾4300 萬支，市佔率達9.1%，而當年第三季，宏達電更一度成為美國最大的智慧型手機品牌商。

不過，隔年則開始走下坡，2024年6月發布最新的機型HTC U24 Pro後，就未再發表新機了。業界人士認為，宏達電「幸福來得太突然」，未能穩健布局全球通路管道、行銷策略，因此當國際品牌老手的三星Samsung、LG、Sony等大廠陸續搶進android手機市場，宏達電的行銷、通路無法到位下，痛失繼續在全球發光發熱的機會。LG 則在2021年7月31日正式停止生產與銷售手機，全面退出智慧型手機市場。

根據Interbrand全球百大品牌的資料顯示，宏達電2011年以約36億美元的品牌價值，名列全球第98名。這是至今唯一入榜的台灣企業，前無古人，但日後是否有來者，則尚難論斷。

宏達電失去智慧型手機江山後，2015年與Valve合作推出首款虛擬實境頭戴式顯示器「HTC Vive」，企圖在虛擬實境產品翻身，不過，在客觀環境尚未成熟下，虛擬實境至今可說未成氣候，而2025年9月再推出AI 智慧眼鏡VIVE Eagle，除台灣市場銷售外，12月也跨到香港銷售。至於手機方面，宏達電目前會依據區域市場需求推出特定產品，但也有部分地區是由代理商自行銷售。

