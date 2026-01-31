那些年的台灣手機5》 BenQ手機走入歷史 佳世達靠大艦隊再起

佳世達營收自2013年起，連續11年發放股利，市值亦大幅提升。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕2005年6月7日，明基電通（BenQ）宣布併購德國百年企業西門子（Siemens）手機部門，以「小吃大」之姿震撼市場，被視為台灣品牌邁向全球的重要一役。然而短短一年後，併購宣告失敗，不僅重創BenQ品牌形象，也拖累財務，成為台灣企業史上最著名的海外併購挫敗案例之一。

小吃大踢鐵板 促成品牌與代工分家

請繼續往下閱讀...

這場重擊，卻意外成為BenQ日後重生與轉型的轉捩點。公司重新擬定策略，將品牌與代工分家，為後來的佳世達集團奠定基礎。

回顧當年，BenQ在手機市場表現亮眼，從GSM、CDMA、3G到200萬畫素CCD照相手機，多有創舉，產品設計屢獲國際大獎肯定，是備受市場矚目的品牌新星。西門子手機部門雖連年虧損，卻握有完整研發團隊、歐洲通路、品牌基礎與龐大專利庫，對BenQ而言，併購是快速登上全球品牌舞台的捷徑。

2006年1月，BenQ推出全球首款採用AMOLED螢幕的手機BenQ-Siemens S88，被視為OLED進入行動裝置的重要里程碑，比蘋果iPhone導入OLED面板早了10年，技術實力備受矚目。然而，西門子手機部門的虧損黑洞遠超預期，德國高昂的人事與營運成本、僵化的工會制度與跨國文化衝突，使整併幾乎停滯。BenQ原準備10億美元、規劃兩年轉虧為盈，卻在一年內燒光資金。

2006年中，BenQ宣布停止對德國子公司注資，西門子手機正式破產。事件在歐洲引發政治與輿論風暴，BenQ品牌形象重創，並衍生長達數年的訴訟糾紛。

2007年，明基電通進行企業重整與分割，更名為「佳世達科技（Qisda Corporation）」，專注OEM/ODM業務；BenQ品牌則成為子公司，持續負責品牌產品的行銷與銷售。

如今BenQ已經在多個利基市場建立穩固地位。BenQ顯示器在電競與專業設計領域具高度市占，投影機全球排名前列，醫療顯示更打入高階醫院體系。

然而，轉型初期並不順利。自2007年起長達七年，公司多數時間處於虧損，發不出股利、員工士氣低落，2008年股價一度跌至5.37元，直到2014年才重返票面。

真正的轉折出現在2013年底。時任明基三豐董事長的陳其宏，在當時佳世達董事長李焜耀邀請下接任佳世達總經理，提出「大艦隊」策略，集結醫療、智慧解決方案、網通與影像技術等隱形冠軍，透過投資與串聯，形塑「明基佳世達集團」的產業生態系。集團由單一硬體製造者，逐步轉型為提供整體解決方案的價值型企業，帶動台灣中小企業以「打群架」之姿拓展海外市場。

廣邀隱形冠軍加入 大艦隊打出名號

從初期費盡口舌，四處找尋台灣隱形冠軍加入，到如今大艦隊打出名號，成員超過200家，並於2022年順利達成高附加價值營收占比過半目標。佳世達營收自2013年的1,192億元成長一倍，連續11年發放股利，市值亦大幅提升。近兩年併購步調放緩，轉向內部整頓與深化整合。

對比當年BenQ以高風險併購換取品牌與通路的「跨產業跳躍」，佳世達則以穩健入股獲利企業、強調互惠共生「大艦隊」模式，走出一條以高附加價值為核心的轉型之路，完成從挫敗到重生的典型企業轉身。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法