10年來六都加新竹車位價格 從國產車翻漲至進口車價位

2026/01/29 14:52

房價飆漲也帶動停車位價格跟著上揚。（記者徐義平攝）房價飆漲也帶動停車位價格跟著上揚。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕過去房價飆漲也帶動停車位價格跟著上揚，甚至雙北市以外的都會區，停車位身價都從國產車躍升至進口車。根據房仲業者彙整近10年、六都加新竹縣市車位平均揭露實價，以台南市漲勢最兇、10年漲幅高達84%，10年前一個車位80多萬就買得到，但10年後則超過150萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，車位價格上漲跟著房價連動，大台北地區車位供不應求，車位價格一直維持高檔水準，不過，大台北以外的區域過去房價便宜時，車位價格也相對實惠，相當於一台國產車價格，不過後來房價上漲，車位價格也跟著走揚。

車位成建商補房價工具

根據過去經驗，當建商樓上住宅價格上不去時，也會想辦法去漲車位價格補上房價，而消費者對車位的可選擇性與議價能力較弱，只能選同社區車位，沒辦法去買隔壁社區車位使用，尤其雙北以外大眾運輸系統並非完整，開車成為主要交通工具，因此對於車位需求更為殷切。

根據信義房屋彙整，2015年時，六都加新竹縣市，僅有台北市車位均價突破200萬元、約223.2萬元，而台南市車位均價則是唯一不到100萬元、約84.4萬元，但到了2025年，台北市、新北市以及高雄市的車位平均價格均逾200萬元，而其它四個都會區車位平均價格也都超過150萬元。

曾敬德指出，10年前多數都會區的進口車價格還高過車位，但10年後，七大都會區的車位均價全數站上進口車的價位。

