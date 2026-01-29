保全員薪資常出錯 勞動部推「懶人包」教你怎麼算

勞動部製作「保全人員薪資計算懶人包」，呼籲保全業者勿違反最低工資規定。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕保全業因屬於適用勞基法第 84 條之1的「特殊工作者」，不少從業員會有不知如何計算薪資的問題，勞動部因此製作「保全人員薪資計算懶人包」，提醒115年最低工資已調漲，呼籲保全業者勿違反最低工資規定，否則最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱。

勞動部指出，保全業最常發生違反勞基法的情形，主要在於薪資計算的方式。根據勞基法第84條之1規定，目的是使保全員在符合每月最低工資水準的情況下，與雇主彈性合理協商工作時間，不是勞工的工作時間完全不受限制，甚至沒有例假與休假及不給加班費。以法定正常工作時間每週40小時的上限為計算基礎，115年1月1日起，每月最低工資已提高至2萬9500元。

請繼續往下閱讀...

因此，保全員如果經核備的正常工作時間，已超過法定正常工作時間每週40小時的法定正常工時，他的最低工資應按時數比例增計，不是僅領取每月最低工資2萬9500元。雇主如使保全員在約定的正常工時外另外加班（延長工時），也應依勞基法24條規定給付加班費（延時工資）。

為敦促保全業確實遵守最低工資法，勞動部製作「保全人員薪資計算懶人包」，主要包含3大重點，第1、說明勞動基準法第84條之1的書面約定核備流程。第2、提供最低工資與平日每小時工資額的計算公式。第3、針對不同的核備正常工作時數及延長工時時數提供試算金額。

勞動部提醒，保全業的保全人員每月最低工資應依照懶人包說明計算，關於小數點部分如何處理，勞雇雙方應事先妥為約定，但金額不得低於法定基準。若違反最低工資法，將處新臺幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及限期改善，屆期未改善將按次處罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法