房市冷氣團籠罩 去年雙北市僅8案賣完

2025年4至12月、雙北市僅8個新案賣完。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕股市持續攀新高，房市冷氣團卻未消散，2025年4至12月、雙北市僅8個新案賣完，對比2024年股市攀上2萬點、半年內賣掉19個新案，市調業者認為，兩個時間點的房市買氣實在有著天壤之別。

根據住展雜誌觀察，2025年賣完的8個新案特色，不外乎建商品牌、地段新案稀缺、房價平實、小宅規劃，以及戶數不多等，尤其規劃20至30坪的主流坪數。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，當前股市已超過3萬點，但股市資金依然沒有明顯獲利了結投奔房市的跡象。

雙北市過半數新案銷售率不到5成

尤其雙北市2025年上半年進場公開的新案，超過半數銷售率不到5成，甚至接待中心不時會出現單週看屋組數僅個位數，交易組數掛蛋的情形。

陳炳辰表示，眼下公開指標案雖然不乏以品牌、小宅，甚至讓利為訴求，有利銷售與降低風險，但像是台北市文山區，或新北市中和區、林口區、三重區的大案量體多，又會排擠未去化的舊案買氣，新的一年若無直接大利多刺激，進而引導資金流入，要擔心的恐怕是市場持續棄守房市，進一步演變為賣房買股的窘境。

