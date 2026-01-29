5600美元倒數！金價暴漲202美元飆5595美元新天價 觸發狂飆關鍵竟是它

5600美元倒數！金價暴漲202美元飆5595美元新天價。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金延續市場預期貨幣寬鬆政策、資金大規模撤離主權債券及傳統貨幣體系所引發的強勁漲勢，黃金現貨週三上漲４％，每盎司報5393.19美元，不過，市場普遍認為聯準會下一任主席將明顯更傾向鴿派政策，觸發市場狂飆，週四亞洲盤，一度暴漲202美元，來到5595.41美元新天價，離5600美元僅一步之隔。

週四亞洲盤，黃金現貨開平走高，盤中一度飆5595.41美元，大漲202.22美元，漲幅達3.74%，截至台北時間10點49分，報5539.18美元，漲145.99美元，或2.7%。

金價飆升，主要源於交易員普遍押注聯準會新任貨幣政策掌舵人或將在今年晚些時候更傾向於採取更多寬鬆政策。值得注意的是，儘管聯準會在週三結束的會議上決定維持當前利率水平不變，但同時釋放信號，未來任何潛在的政策調整都將以更為審慎的態度推進。

分析人士指出，川普或將選擇貝萊德全球固定收益業務主管里德（Rick Rieder）擔任下一任聯準會主席，他曾公開支持大幅降息。

道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）對此評論道：“市場目光已從鮑爾轉向更可能的‘鴿派’繼任者，人們普遍認為下一任主席將明顯更傾向於寬鬆政策傾向。而聯準會主席的最終人選，將成為決定今年黃金市場表現的關鍵變量。

此外，加劇的地緣政治風險、投資者逃離貨幣和國債，以及美元走弱，共同引發了對貴金屬的投資熱潮。今年以來，黃金價格已上漲約 25%，本週突破每盎司 5000 美元大關。同期，白銀價格飆升 63%。

週二，美元指數跌至四年低點，創下自去年關稅政策實施以來最大單日跌幅。

德意志銀行分析師在一份報告中稱，在美元走弱的環境下，今年金價可能漲至每盎司6000美元，因為黃金價格的持續上漲反映出可能持續存在的投資動機，更高的儲備配置以及投資者增加對非美元資產和實物資產的配置。

紐約商品交易所（Comex）1月黃金期貨在週三（8日）收盤時表現強勁，全天大漲 4.3%（約221.70美元），結算價報每盎司 5301.60美元。此次上漲標誌著金價已實現連續第７個交易日走高，期間累計漲幅高達 15.5%，並刷新了自 2020年3月24日 以來最大的單日百分比漲幅。

與此同時，貴金屬市場呈現全面爆發態勢，1月Comex白銀期貨收盤暴漲 7.2%，報每盎司 113.111美元。這一價位不僅穩穩站上100美元大關，更創下了白銀期貨歷史上的第二高收盤點位。

