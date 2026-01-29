赴日旅遊變貴了！「JR Pass」3月大改版還漲價 JR東日本周遊券調整一次看

JR東日本宣布，將自3月14日起調整多款JR PASS的內容，並調漲部分JR PASS的售價。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕赴日本旅遊注意！日本鐵道公司「JR 東日本」（JR East）於週三（28 日）宣布，將從 3 月 14 日起，調整 JR Pass（鐵路周遊券）的內容，新增一款針對訪日外國旅客的鐵路周遊券「JR EAST PASS」，同時也將擴大既有 JR Pass 的可使用範圍，並調漲部分 JR Pass 的售價。

綜合日本媒體報導，JR 東日本將新增可於 JR 東日本全線，以及東京單軌電車、東北地區第三部門鐵路等路線使用的「JR EAST PASS」，5 日券大人票價為 35,000 日圓（約新台幣 7,270 元）、兒童 17,500 日圓（約新台幣 3,635 元）；10 日券大人票價 50,000 日圓（約新台幣 10,385 元）、兒童 25,000 日圓（約新台幣 5,193 元）。

此外，與 JR 北海道共同推出的「JR East–South Hokkaido Rail Pass」（JR 東日本・南北海道鐵路周遊券），將擴大其涵蓋範圍至東北與新潟地區。JR 東日本希望藉此促進深受訪日外國旅客歡迎的北海道與東北之間的人流成長，6 日券大人票價為 40,000 日圓（約新台幣 8,308 元）、兒童 20,000 日圓（約新台幣 4,154 元）。

至於與 JR 西日本共同推出、同樣廣受訪日外國旅客青睞的「Hokuriku Arch Pass」（北陸拱型鐵路周遊券），則將擴大可前往甲信越地區的範圍，以提升整體使用便利性，7 日券大人票價為 35,000 日圓（約新台幣 7,270 元）、兒童 17,500 日圓（約新台幣 3,635 元）。

此外，相關周遊票也將同步調漲價格。有效期間為 3 日 的「JR TOKYO Wide Pass」（JR 東京廣域周遊券）新價格為大人 16,000 日圓（約新台幣 3,323 元）、兒童 8,000 日圓（約新台幣 1,662 元）。

「NʼEX TOKYO Round Trip Ticket」（N'EX 東京去回車票）新價格為大人 5,200 日圓（約新台幣 1,080 元）、兒童 2,600 日圓（約新台幣 540 元）。

「JR Tohoku–South Hokkaido Rail Pass」（JR 東北・南北海道鐵路周遊券）新價格為大人 32,000 日圓（約新台幣 6,646 元）、兒童 16,000 日圓（約新台幣 3,323 元）。

「SENDAI AREA PASS」（仙台地區周遊券）新價格為大人 1,420 日圓（約新台幣 295 元）、兒童 720 日圓（約新台幣 150 元）。

另一方面，「JR EAST PASS（Tohoku area）」（JR 東日本鐵路周遊券－東北地區）與「JR EAST PASS（Nagano, Niigata area）」（JR 東日本鐵路周遊券－長野、新潟地區）這 2 款周遊券，將於 3 月 13 日 起停止販售。

