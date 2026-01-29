川普嗆伊朗「回談判桌」！國際油價聞聲大漲 衝上4個月新高

國際油價週三（28日）上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（28日）上漲，攀升至自 9 月下旬以來的最高水準，主要受伊朗局勢升溫的疑慮影響，加上美元走弱，提供進一步支撐。

美國紐約西德州中級原油期貨漲 82 美分，或 1.31%，收每桶 63.21 美元。

布蘭特原油期貨收盤上漲 83 美分，或 1.23%，收每桶 68.40 美元。

2大指標原油期貨正朝向自 2023 年 7 月以來最大單月百分比漲幅邁進，其中布蘭特原油本月可望上漲約 12%，紐約期油約上漲 10%。

美國總統川普週三敦促伊朗回到談判桌，就核武問題達成協議，否則美國下一次的軍事打擊將「嚴重得多」。不過，德黑蘭方面表示，若真發生此事，伊朗將以前所未有的方式反擊。

美國官員本週稍早表示，一艘美國航空母艦及其支援軍艦已抵達中東地區。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）指出：「市場先前因美國艦隊帶來的地緣政治疑慮而上漲，但隨後又因俄羅斯與烏克蘭之間可能出現和平契機而回落。」

俄羅斯國營《國際文傳電訊社》（Interfax）引述克里姆林宮消息表示，俄羅斯、烏克蘭與美國的3方談判，預定於 2 月 1 日在阿布達比恢復舉行。

美元走弱使油價維持在高檔。美元指數（DXY）徘徊在近4年低點附近，這使得以美元計價的石油等大宗商品，對持有其他貨幣的買家而言變得更為便宜。

美國聯準會（Fed）週三決議維持利率不變，並指出通膨仍處於偏高水準，同時經濟成長依然穩健；在最新的政策聲明中，並未透露何時可能再度調降借貸成本。

原油庫存出現意外下滑，也對油價形成支撐。

美國能源資訊署（EIA）週三公布，截至 1 月 23 日當週，美國原油庫存減少 230 萬桶，降至 4.238 億桶；相較之下，路透調查的分析師原本預期庫存將增加 180 萬桶。

另一方面，哈薩克的減產同樣支撐油價漲勢。儘管哈薩克希望田吉茲（Tengiz）油田的產量可在一週內逐步恢復，但消息人士指出，實際所需時間恐怕更長。

