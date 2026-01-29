強硬！美財長：南韓國會批准前美韓不存在關稅協議

美國財政部長貝森特28日公開表示，直到南韓國會正式批准美韓關稅協議相關法案之前，兩國之間將不存在貿易協議。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日接受美國財經媒體CNBC採訪時表示，直到南韓國會正式批准美韓關稅協議相關法案之前，兩國之間將不存在貿易協議。

《韓聯社》報導，被問及美國總統川普（Donald Trump）是否因南韓尚未批准貿易協議，而決定提高對韓關稅時，貝森特發表了上述回應。

報導分析，貝森特提到的「批准」是指南韓國會表決通過《韓美戰略投資管理相關特別法案》（簡稱對美投資特別法）。貝森特強調，川普政府釋放的訊號要求南韓在貿易協議上簽字。

美國總統川普26日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，將提高南韓汽車、木材、製藥及所有其他對等產品的關稅，從15%升至25%。但川普次日接受記者採訪時改口稱，將與韓方共同探索解決方案，為與首爾展開對話預留空間。

正在加拿大進行訪問的南韓產業通商部部長金正官28日晚間將趕赴華府，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會晤，積極了解美方意圖並說明韓方情況。

